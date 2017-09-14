Литва обратила в ОБСЕ внимание на работу поддерживаемых Россией организаций за рубежом

В последние годы поддерживаемые государством неправительственные организации - ГНО (Government Organized Non-Govermental Organizations) стали опасным вызовом для независимого гражданского общества и демократии, особенно в свете конфликта России и Украины. Об этом говорится в описании панельной дискуссии, которая состоялась 12 сентября в ходе встречи ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве.

Данная встреча в рамках ОБСЕ является крупнейшим мероприятием, посвященным вопросу соблюдения прав человека, это более 1500 участников, представляющих 57 стран.

Дискуссия о деятельности упомянутых ГНО, которые на самом деле являются проводниками интересов отдельно взятых стран, на полях данной встречи была организована по инициативе Литвы, а также Латвии, Эстонии, Дании, Швеции и Канады. Роль такого рода организаций, говорится в преамбуле мероприятия, заключается в продвижении позиции того или иного государства на международных площадках и отвлечении внимания от проблем в самих странах.

"Заглушая голос гражданского общества, ГНО все больше становятся инструментом в руках правительств с четкой задачей продвижения их политической повестки за рубежом, манипуляции общественным мнением и конечном счете отвлечения политического внимания от собственных недостатков и нарушения прав человека", - говорится далее.

Отмечается, что ГНО стали поводом для серьезной озабоченности в ходе мероприятий организации, "особенно в ходе ежегодных встреч ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения, где в последнее время они занимали особенно активную позицию при защите государственной политики, распространяли фейковые новости, препятствуя полноценному диалогу и дискредитируя подлинные организации гражданского общества".

Таким образом цель инициированной Литвой дискуссии заключалась в том, чтобы обсудить вопрос участия ГНО в работе ОБСЕ, в отдельных странах и необходимость существования независимого гражданского общества, противодействия дезинформации и совершенствования процесса выполнения обязательств стран перед организацией.

Большей частью речь шла о финансируемых государством ГНО таких стран, как Россия, и понимании проблем, которые создают такого рода образования, методов таких организаций, механизмов их финансирования и реакции на подобную деятельность.

Как в разговоре с DELFI отметил представитель Литвы в ОБСЕ Ауримас Таурантас, представители Германии в ходе дискуссии утверждали, что влияние ГНО в их стране огромно.

"Оно особенно усилилось после аннексии Крыма. И в данный момент такие ГНО, как в Германии, других странах, могут воздействовать даже на результаты выборов. Их деятельность стала шире. В ходе дискуссии обсуждались не только российские ГНО, но, конечно, больше всего шла речь о российских организациях", - подчеркнул он.

К слову, в варшавской встрече принимают участие как представители входящих в ОБСЕ государств, так и неправительственных организаций. А.Таурантас отметил, что сотрудники таких ГНО также присутствуют на заседаниях в Варшаве.

"Мы полагали, что нужно выяснить, каково их влияние, поскольку подобных дискуссий, насколько мы знаем, на таких встречах не было. Поэтому в ходе беседы обсудили, как они работают среди настоящих неправительственных организаций и каковы основные критерии их различия, поскольку и в западных странах есть организации, которые поддерживают соответствующие правительства. Так что важно обсудить разницу между ними", - добавил он.

Как утверждают эксперты, цель поддерживаемых Россией ГНО заключается в том, чтобы сместить общественное мнение, в том числе европейцев и западной аудитории в целом, в сторону позитивного восприятия политики России, уважения ее великодержавных амбиций. Об этом в частности говорится в предисловии к исследованию "Медведь в овечьей шкуре: поддерживаемые российским государством организации в ЕС", соавтором которого является ведущий исследователь Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Вит Новотны (Vit Novotny), принимавший участие и в варшавской дискуссии.

"В свете аннексии Крыма и агрессии России на востоке Украины, такие организации должны стать предметом для беспокойства в ЕС, - говорится в исследовании. - Политики и граждане ЕС должны рассматривать деятельность ГНО и исследовательских центров России как вызовы, которые помогут усовершенствовать механизмы принятия решений на национальном уровне и уровне ЕС, повысить прозрачность ведения политики и углубить вовлечение граждан и организаций гражданского общества в демократический процесс", - добавляют в описании авторы этой работы.

Напомним, что Россию обвиняют во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию в США, Франции, других странах, а также об опасениях, которые высказывают в Германии в связи с грядущими выборами и возможным российским вмешательством в процесс.

По словам А.Таурантаса, эта проблема непростая и влияние таких ГНО "довольно велико и ощутимо, скажем, в вопросе влияния на выборы и других моментах". "В конце концов, и в дискуссиях о правах человека в странах ОБСЕ", - добавил он.

На вопрос, для каких стран такого рода организации представляют собой большую опасность — стран Центральной и Восточной Европы или же это опасно в принципе, А.Таурантас ответил, что при обсуждении этой проблемы страны особо не выделяли, "однако представитель Германии выступил с очень интересным рассказом и привел примеры своей страны".

"Это не означает, что вопрос остро стоит и важен только для Германии, есть и другие страны. В конце концов там были и представители СМИ из других стран (что говорит об интересе - DELFI), так что проблема эта — общая и было интересно ее обсудить", - отметил литовский дипломат.

Он также добавил, что что на полях встречи ОБСЕ в Варшаве обсуждается масса других, не менее важных в данном контексте, вопросов, в том числе и ситуация в сфере прав человека в Украине и в аннексированном Россией Крыму.

Литва выступила основным инициатором данной дискуссии, поскольку, отмечает А.Таурантас, "мы видим, что проблема существует и не была обсуждена в рамках этого мероприятия (встреча ОБСЕ)". Он также выразил надежду, что обсуждение будет продолжено и в будущем, поскольку "это явление (ГНО — DELFI) за один день не исчезнет".

"ГНО есть, их влияние есть и, наверное, дискуссия будет продолжена. Сейчас была лишь первая попытка и было очень интересно. Люди, которые принимали в ней участие, благодарили, что многое узнали о таких явлениях, которые нужно учитывать и дальше думать об этой проблеме", - отмечает он.

21 сентября, по инициативе Литвы "и других единомышленников", как говорится в сообщении МИД Литвы, состоится еще одна дискуссия о положении ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике РФ.