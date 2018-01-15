Департамент миграции Литвы в понедельник обнародовал список из 49-ти граждан Литвы, которым из-за нарушений прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.
Ramzanas Kadyrovas
© Reuters / Scanpix

Этот список был обнародован на прошлой неделе на основании вступившего в силу в Литве с 1 января так называемого "Закона Магнитского". В этом списке есть фамилия лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В списке, который выложен в Интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство.

Литовский Сейм принял "Закон Магнитского" в ноябре прошлого года, этот правовой акт получил свое название по имени убитого в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млню долларов денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и подвергнут пыткам, а потом умер в тюрьме.

Сторонники Магнитского утверждают, что ответственность за его смерть несут власти России, так как в тюрьме ему не была оказана адекватная медицинская помощь, и он умер. Кремль эти обвинения отрицает.

Некоторые включенные в этот список лица уже сейчас являются нежелательными в Литве, сказал представитель министра внутренних дел.

В списке также значатся глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Магнитского. Судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналёва, Сергей Подопригоров, которые приняли решение по этому делу, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица.

Подобные "законы Магнитского" приняты в США, Канаде и Эстонии.

"Список Магнитского" можно скачать здесь.

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