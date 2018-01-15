Этот список был обнародован на прошлой неделе на основании вступившего в силу в Литве с 1 января так называемого "Закона Магнитского". В этом списке есть фамилия лидера Чечни Рамзана Кадырова.
В списке, который выложен в Интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство.
Литовский Сейм принял "Закон Магнитского" в ноябре прошлого года, этот правовой акт получил свое название по имени убитого в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.
Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млню долларов денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и подвергнут пыткам, а потом умер в тюрьме.
Сторонники Магнитского утверждают, что ответственность за его смерть несут власти России, так как в тюрьме ему не была оказана адекватная медицинская помощь, и он умер. Кремль эти обвинения отрицает.
Некоторые включенные в этот список лица уже сейчас являются нежелательными в Литве, сказал представитель министра внутренних дел.
В списке также значатся глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Магнитского. Судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналёва, Сергей Подопригоров, которые приняли решение по этому делу, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица.
Подобные "законы Магнитского" приняты в США, Канаде и Эстонии.
"Список Магнитского" можно скачать здесь.
ИАПЛ предлагает увековечить память погибшего президента Польши (23)
Представители Избирательной акции поляков Литвы -...
Литва обнародовала "список Магнитского", в нем - Кадыров (95)
Департамент миграции Литвы в понедельник...
Глава ЛРТВ: одна из целей комиссии Сейма – "слить" СМИ информацию договоров (6)
Генеральный директор Литовского радио и телевидения...
Сейм решение о рекламе алкоголя в зарубежных изданиях примет весной (2)
Литовский парламент весной примет решение, следует ли...
Министр обороны Швеции: нам нужно действовать сообща (155)
Министр обороны Швеции Петер Хультквист во время...
TOP новостей
Литва обнародовала "список Магнитского", в нем - Кадыров (95)
Департамент миграции Литвы в понедельник...
Депутат сравнил цены в США и Литве: жадность делает свое дело (72)
Депутат парламента и бывший посол Литвы в США...
ИАПЛ предлагает увековечить память погибшего президента Польши (23)
Представители Избирательной акции поляков Литвы -...
Порядок меняется: запрещено взимать дополнительную плату за безналичный расчет (7)
Европейские пользователи смогут ощутить всю пользу от...