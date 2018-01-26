На фоне намерений Евросоюза (ЕС) внести изменения в систему предоставления убежища Литва остается в "клубе" восточных стран Сообщества, которые не согласны с автоматическим распределением беженцев по странам-членам.
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Участвовавший в неформальной встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС в четверг в болгарской столице Софии глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас утверждает, что страны должны самостоятельно решать вопросы приема мигрантов, если в случае кризиса ЕС снова придется делиться бременем миграции.

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"Литва по-прежнему стоит на своей позиции, что не должно быть никакого автоматизма, что страны-члены должны солидарно и добровольно сами принимать решения относительно принимаемых мигрантов", - сказал Мисюнас.

Позицию министра передал BNS его пресс-атташе Каролис Вайткявичюс.

Министр говорил об этом на фоне беспокойства должностных лиц ЕС относительно того, что несмотря на ослабление наплыва беженцев на материке сейчас, он может снова усилиться.

Председательствующая сейчас в Совете ЕС Болгария в Софии внесла предложения о том, как можно было бы согласовать точку зрения по миграционным квотам, но представители стран - членов пока их не озвучивают.

Таким образом, точка зрения западных и восточных стран-членов ЕС пока остаются разными.

Литва обязалась принять 1105 беженцев. Она уже приняла 468, но большинство мигрантов уже уехали в более состоятельные государства Западной Европы.

По словам участвующей во Всемирном экономическом форуме в Давосе президента Дали Грибаускайте, это говорит о том, что система миграционных квот себя не оправдала.

"Это означает, что нам нужно найти более творческие решения, однако это должны быть глобальные решения, и о них нужно договариваться в глобальном масштабе, потому что только Европа не может абсорбировать каждого беженца", - сказала президент в интервью сетевому порталу Euractiv, который пишет об актуальных темах ЕС.

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