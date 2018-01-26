Участвовавший в неформальной встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС в четверг в болгарской столице Софии глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас утверждает, что страны должны самостоятельно решать вопросы приема мигрантов, если в случае кризиса ЕС снова придется делиться бременем миграции.
"Литва по-прежнему стоит на своей позиции, что не должно быть никакого автоматизма, что страны-члены должны солидарно и добровольно сами принимать решения относительно принимаемых мигрантов", - сказал Мисюнас.
Позицию министра передал BNS его пресс-атташе Каролис Вайткявичюс.
Министр говорил об этом на фоне беспокойства должностных лиц ЕС относительно того, что несмотря на ослабление наплыва беженцев на материке сейчас, он может снова усилиться.
Председательствующая сейчас в Совете ЕС Болгария в Софии внесла предложения о том, как можно было бы согласовать точку зрения по миграционным квотам, но представители стран - членов пока их не озвучивают.
Таким образом, точка зрения западных и восточных стран-членов ЕС пока остаются разными.
Литва обязалась принять 1105 беженцев. Она уже приняла 468, но большинство мигрантов уже уехали в более состоятельные государства Западной Европы.
По словам участвующей во Всемирном экономическом форуме в Давосе президента Дали Грибаускайте, это говорит о том, что система миграционных квот себя не оправдала.
"Это означает, что нам нужно найти более творческие решения, однако это должны быть глобальные решения, и о них нужно договариваться в глобальном масштабе, потому что только Европа не может абсорбировать каждого беженца", - сказала президент в интервью сетевому порталу Euractiv, который пишет об актуальных темах ЕС.
Литовский премьер обсудит в Грузии укрепление экономических связей
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис во время...
Оппозиция недовольна соглашением по обороне: одним кажется мало, другим - много (2)
Предложенное правящими партиям соглашение об обороне...
Визит премьера Литвы в Грузию: обсудят экономику и территориальные проблемы (2)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис намерен в ходе...
Глава Союза журналистов Литвы о блокировке charter.org: это цензура и нарушение свободы слова призывают к солидарности (12)
Блокировка белорусского оппозиционного сайта charter97.org -...
Литва не согласна с квотами на мигрантов, ЕС меняет систему предоставления убежища (10)
На фоне намерений Евросоюза (ЕС) внести изменения в...
TOP новостей
Абсурд, связанный с "детскими" деньгами, продолжается: проверьте паспорт (9)
Одним из самых больших достижений 2017 года правящие в...
Тутейшие."Дорога в хинтерланд" - документальный сериал DELFI (28)
"Я думаю, что Шальчининкай должны стать нормальным...
"Сексуальная" реклама Вильнюса понравилась даже Каунасу (40)
Представьте себе такую эффектную рекламу Вильнюса ,...
Побывавший в трех концентрационных лагерях Моисей своими глазами видел, что творилось в Каунасе (36)
Моисей Прейс – сейчас единственный еврей в Литве,...
Виленские белорусы: за Литву от свободных волн Балтии до пущ белорусских земель (65)
Национальные движения в Европе постепенно и динамично...