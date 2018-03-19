"Мы не считаем их свободными и демократическими, судя по тому, как использовались административные ресурсы, как все контролировалось. Мы не признаем выборы в Крыму, они незаконные, нарушают территориальную целостность Украины. Выборы состоялись в день аннексии Крыма - это также не случайный выбор даты", - сказал в понедельник BNS министр.
Глава МИД Л. Линкявичюс также обратил внимание на то, что накануне выборов Москва объявила нон грата зарегистрированный в Литве Международный центр электоральных исследований. Это, по оценке министра, "свидетельствует о нежелании беспристрастной оценки процесса".
"Нужно подождать, каким будет курс - будет ли продолжаться конфронтация и демонстрация военной силы, будут ли искать выход из тупика, в котором оказалась Россия, и уделять больше внимания инвестициям, технологиям, о чем В. Путин как раз говорил в годовом послании", - сказал Л. Линкявичюс.
По официальным данным Владимир Путин получил на выборах 76% голосов, явка избирателей составила 67%.
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