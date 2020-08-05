Литва не располагает официальной информацией о старте БелАЭС

"На сегоднящний день мы не можем сказать, что БелАЭС не будет запущена в эту пятницу. Могу только сказать, что все делается поспешно. Проведены не все испытания, связанные с безопасностью, стресс-тесты тоже не сделаны", - сказал глава КНБО, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас в среду после заседания комитета, на котором обсуждалась готовность Литвы к старту БелАЭС.
"Мы не располагаем официальной, подтвержденной информацией о запуске БелАЭС", - сказал после заседания министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
По словам Д. Гайжаускаса, по данным Литвы, у БелАЭС еще нет лицензии на деятельность.
"Нам известно, как происходят процессы в Беларуси. По данным на сегодняшний день, в пятницу АЭС должна быть запущена", - добавил глава КНБО.
Министр Ж. Вайчюнас уверял, что ввод БелАЭС в эксплуатацию не воспрепятствует синхронизации энергосистемы Литвы с сетями Европы.
"Никакого влияния физического запуска БелАЭС на синхронизацию на сегодняшний день нет", - сказал министр.
Литва является самым активным критиком строительства АЭС в Беларуси и готова бойкотировать попадание электроэнергии с нее на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса к несоблюдению требований безопасности.
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