Как отмечает министерство, так Россия стремится закрепить аннексию этого региона в Южной Осетии.
"Мы еще раз призываем Россию отменить незаконное признание "независимости" регионов Грузии Абхазии и Цхинвали, в полном объеме провести в жизнь соглашение о перемирии от 12 августа 2008 года, незамедлительно вывести свои военные подразделения с оккупированных территорий Грузии и конструктивно участвовать в Женевских международных дискуссиях", - говорится в заявлении МИД, в котором употребляется альтернативной название Грузии – "Сакартвело".
После войны 2008 года с Грузией Москва признала независимыми объявившую в прошлом веке об отделении Южную Осетию и другой отделившийся регион – Абхазию.
Россия разместила тысячи своих военных на военных базах этих территорий. Международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.
Выборы в Цхинвали прошли в воскресенье. Тбилиси назвал их незаконными.
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