"Мы осуждаем проводимую Россией незаконную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя, а также считаем организацию таких "выборов" еще одним систематичным действием, нарушающим резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года (...) о территориальной целостности Украины, и международные правовые нормы", – говорится в заявлении МИД Литвы.
"Литва и далее будет всесторонне и последовательно реализовывать политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и Севастополя", – говорится в нем.
Литва еще раз призвала Россию прекратить аннексию Крымского полуострова, вывести военные силы с украинской территории, уважать международные правовые нормы.
Голосование в Крыму было проведено одновременно с региональными выборами в России.
Этот принадлежащий Украине полуостров был аннексирован в 2014 году.
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