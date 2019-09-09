В понедельник Литва заявила, что не признает проведенные Россией выборы в местные органы власти на аннексированном Крымском полуострове и в Севастополе.
© DELFI / Artūras Morozovas

"Мы осуждаем проводимую Россией незаконную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя, а также считаем организацию таких "выборов" еще одним систематичным действием, нарушающим резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года (...) о территориальной целостности Украины, и международные правовые нормы", – говорится в заявлении МИД Литвы.

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"Литва и далее будет всесторонне и последовательно реализовывать политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и Севастополя", – говорится в нем.

Литва еще раз призвала Россию прекратить аннексию Крымского полуострова, вывести военные силы с украинской территории, уважать международные правовые нормы.

Голосование в Крыму было проведено одновременно с региональными выборами в России.

Этот принадлежащий Украине полуостров был аннексирован в 2014 году.

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