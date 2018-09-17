Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по поводу опубликованных весной результатов расследования деятельности российского газового концерна "Газпром". Об этом в понедельник заявило литовское министерство энергетики.
"Gazprom" tyrimas EK
© Sputnik / Scanpix

"Учтя возможные перспективы подобной жалобы, расходы на судебные разбирательства, то, что решение ЕК было значительно усовершенствовано и усилено в разделе обязательств "Газпрома" с учетом большинства замечаний Литвы, а также то, что у Литвы уже есть индивидуальное разбирательство с "Газпромом" (инициированное в 2012 году), в котором защищаются интересы литовских потребителей, мы считаем, что в данной ситуации это наиболее рациональное решение. Мы считаем, что изложенные в решении ЕК аргументы по поводу "Газпрома" о существенных нарушениях могут быть выгодны Литве в конкретном деле", - говорится в сообщении.

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В пятницу министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил BNS, что эта жалоба не принесла бы большой выгоды Литве, у которой есть достаточные способы обеспечить энергетическую безопасность.

17 июля ЕК официально обнародовала принятое в мае решение о том, что концерн, пользуясь доминирующим положением, в Литве и еще 4-х странах Центральной и Восточной Европы предположительно установил более высокие цены на газ. Стороны могли обжаловать решение ЕК в течение двух месяцев - до 17 сентября.

Обжаловать решение ЕК собиралась польская государственная газовая компания PGNiG, требовавшая применить к "Газпрому" строгие санкции.

В мае ЕК завершила продолжавшееся почти 7 лет расследование деятельности российского газового концерна "Газпром" в Центральной и Восточной Европе и не стала его штрафовать.

При этом ЕК установила для "Газпрома" обязательства, нарушение которых повлечет штраф концерну в размере до 10% его годовой мировой выручки. В 2017 году консолидированный оборот концерна бы примерно 91 млрд евро.

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