"Учтя возможные перспективы подобной жалобы, расходы на судебные разбирательства, то, что решение ЕК было значительно усовершенствовано и усилено в разделе обязательств "Газпрома" с учетом большинства замечаний Литвы, а также то, что у Литвы уже есть индивидуальное разбирательство с "Газпромом" (инициированное в 2012 году), в котором защищаются интересы литовских потребителей, мы считаем, что в данной ситуации это наиболее рациональное решение. Мы считаем, что изложенные в решении ЕК аргументы по поводу "Газпрома" о существенных нарушениях могут быть выгодны Литве в конкретном деле", - говорится в сообщении.
В пятницу министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил BNS, что эта жалоба не принесла бы большой выгоды Литве, у которой есть достаточные способы обеспечить энергетическую безопасность.
17 июля ЕК официально обнародовала принятое в мае решение о том, что концерн, пользуясь доминирующим положением, в Литве и еще 4-х странах Центральной и Восточной Европы предположительно установил более высокие цены на газ. Стороны могли обжаловать решение ЕК в течение двух месяцев - до 17 сентября.
Обжаловать решение ЕК собиралась польская государственная газовая компания PGNiG, требовавшая применить к "Газпрому" строгие санкции.
В мае ЕК завершила продолжавшееся почти 7 лет расследование деятельности российского газового концерна "Газпром" в Центральной и Восточной Европе и не стала его штрафовать.
При этом ЕК установила для "Газпрома" обязательства, нарушение которых повлечет штраф концерну в размере до 10% его годовой мировой выручки. В 2017 году консолидированный оборот концерна бы примерно 91 млрд евро.
Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (26)
Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...
На выборах члена Cейма Литвы во 2-ой тур прошел и Бастис
По предварительным данным, на выборах на свободное...
Философ Арвидас Юозайтис станет кандидатом в президенты Литвы (8)
Один из основоположников Саюдиса , философ, писатель,...
Науседа принял решение: станет кандидатом в президенты Литвы (89)
Бывший советник банка SEB , экономист Гитанас Науседа 17...
Организация в Литве референдума по гражданству может обойтись в 1,8 – 2,5 млн евро (12)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы подсчитала,...
TOP новостей
Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (26)
Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...
Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (58)
"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (19)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (11)
Каким должен быть тариф на социальное страхование,...
Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (16)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...