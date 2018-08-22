"Было решено, что нецелесообразно обжаловать решение в Большой коллегии, поскольку для этого нет правовых критериев", - заявила в среду BNS представитель правительства в суде Каролина Бубните-Ширмене.
По ее словам, хотя у Литвы возникают сомнения в примененных Страсбургским судом оценках доказательств, это не может быть основанием для жалобы.
По правилам, решения могут пересматриваться только в случае, если практика Страсбургского суда является неясной, или в деле решается вопрос общественного значения, сказала она.
ЕСПЧ 31 мая объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме.
Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тысяч евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).
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