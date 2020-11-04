aA
В связи с началом работы Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) Литва осудила действия Беларуси, которые создают атомные и экологические угрозы не только Беларуси и Литве, но и всей Европе.
Литва направила ноту Беларуси из-за запуска БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

Об этом говориться в ноте протеста Министерства иностранных дел Литвы Минску, направленной в среду.

Как говорится в сообщении МИД, Вильнюс призывал Беларусь остановить дальнейшую деятельность атомной станции до тех пор, пока не будут реализованы высочайшие стандарты атомной безопасности и требования охраны окружающей среды.

Статьи по теме:
Науседа призывает ЕС не впускать электроэнергию с БелАЭС на свой рынок  (8)
Науседа: в Литве нет места электроэнергии с небезопасных АЭС  (145)

В ноте также говорится, что БелАЭС нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса, что остались не реализованными рекомендации стресс-тестов Евросоюза.

Во вторник литовская компания Litgrid зафиксировала начало производства на БелАЭС, Литва сразу же остановила торговлю электроэнергией с Беларусью. Однако физически электроэнергия и далее будет поступать на рынок Балтийских стран, поскольку он является дефицитным.

Литва пока не утвердила единую с Латвией и Эстонией методику торговли электроэнергией с Россией, Латвия 5 ноября обещает начать торговать с Россией через перемычку ЛЭП.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литва прекратила закупку электроэнергии у Беларуси (121)

После того как на Белорусской АЭС началась выработка...

На БелАЭС началась выработка электроэнергии Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью (69)

Во вторник началась выработка электроэнергии на...

TOP новостей

Введен второй карантин: как Литва будет жить в ближайшие три недели (4)

Минздрав Литвы зарегистрировал проект постановления...

Отрицающие коронавирус граждане перешагнули черту: атаковали больницы, следили за пациентами (291)

Перед длинными выходными власти просили жителей не...

За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, 7 человек скончались (6)

За минувшие сутки в Литве установлено 639 новых случаев...

В парламенте Литвы тихой сапой зарегистрированы поправки: непереизбранным депутатам – пожизненная рента (153)

Перед длинными выходными, 30 октября после обеда, в...

В Сантаришкской клинике есть десять свободных коек для больных коронавирусом (11)

В Сантаришкской клинике на данный момент есть десять...

|Maža didelių žinių kaina