Литва направила ноту Беларуси из-за запуска БелАЭС

Об этом говориться в ноте протеста Министерства иностранных дел Литвы Минску, направленной в среду.

Как говорится в сообщении МИД, Вильнюс призывал Беларусь остановить дальнейшую деятельность атомной станции до тех пор, пока не будут реализованы высочайшие стандарты атомной безопасности и требования охраны окружающей среды.

В ноте также говорится, что БелАЭС нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса, что остались не реализованными рекомендации стресс-тестов Евросоюза.

Во вторник литовская компания Litgrid зафиксировала начало производства на БелАЭС, Литва сразу же остановила торговлю электроэнергией с Беларусью. Однако физически электроэнергия и далее будет поступать на рынок Балтийских стран, поскольку он является дефицитным.

Литва пока не утвердила единую с Латвией и Эстонией методику торговли электроэнергией с Россией, Латвия 5 ноября обещает начать торговать с Россией через перемычку ЛЭП.