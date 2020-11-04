Литва направила ноту Беларуси из-за запуска БелАЭС

Об этом говориться в ноте протеста Министерства иностранных дел Литвы Минску, направленной в среду.
Как говорится в сообщении МИД, Вильнюс призывал Беларусь остановить дальнейшую деятельность атомной станции до тех пор, пока не будут реализованы высочайшие стандарты атомной безопасности и требования охраны окружающей среды.
В ноте также говорится, что БелАЭС нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса, что остались не реализованными рекомендации стресс-тестов Евросоюза.
Во вторник литовская компания Litgrid зафиксировала начало производства на БелАЭС, Литва сразу же остановила торговлю электроэнергией с Беларусью. Однако физически электроэнергия и далее будет поступать на рынок Балтийских стран, поскольку он является дефицитным.
Литва пока не утвердила единую с Латвией и Эстонией методику торговли электроэнергией с Россией, Латвия 5 ноября обещает начать торговать с Россией через перемычку ЛЭП.
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