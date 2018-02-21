"Литва твердо поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, последовательно проводит политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма, осуждает совершаемые Россией, как оккупационной силой, систематические нарушения основных прав человека, нарушения свободы СМИ, мирных собраний, религиозных свобод и свободы убеждений, преследования крымских татар", - говорится в распространенном в среду заявлении МИД Литвы.

Согласно заявлению, Литва и в дальнейшем будет стремиться к тому, чтобы применяющиеся в отношении России санкции Евросоюза и другие международные санкции из-за аннексии Крыма продолжались до тех пор, пока Россия не уйдет с этой территории.

27 февраля 2014 года на украинском полуострове Крым было занято первое здание автономной власти Крыма. Меньше месяца спустя, без участия международных наблюдателей был проведен осужденный международным сообществом референдум, после которого Крым был аннексирован Россией.

В апреле на Востоке Украины разгорелась война между правительственными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами.