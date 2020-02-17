Литва наградила бывшего шефа Пентагона Джеймса Мэттиса

"Я благодарю тех, кто поднял останки героев восстания 1863-1864 годов и тем самым вернул нам важную часть богатой истории. Я благодарю и наших гостей из-за рубежа, которые искренне интересуются Литвой, желают ей процветания и мира, а также продолжают неутомимо наводить дружественные мосты между народами", – сказал глава государства в начале церемонии награждения.
Бывший глава Пентагоне Дж. Мэттис за стратегическое оборонное сотрудничество США и Литвы, а также за закрепление обязательство США и НАТО в Литве удостоен Офицерского креста ордена "За заслуги перед Литвой".
Археологи Национального музея Литвы Гитис Грижас, Арунас Калеюс и Валдас Степонайтис награждены Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.
Они награждены за исключительно важное для истории Литвы открытие – обнаружение на горе Гедиминаса останков лидеров восстания 1863-1864 годов Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского.
TOP новостей
Пути назад нет: налог на загрязняющие окружающую среду автомобили в Литве будет ежегодным (27)
С 2023 года в Литве введут ежегодный налог на...
Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" о компенсации в 1,4 млрд евро (100)
Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти...
Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку (63)
"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация....
На охоте, во время которой застрелили зубра, присутствовали депутат парламента, а также представители Grigeo, Biovela (12)
На охоте в Паневежском районе, во время которой...
В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай
В Каунасскую клиническую больницу из Алитуса...