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Литва надеется, что три страны Балтии вскоре подпишут соглашение, предусматривающее, что до 2026 года, когда их сети будут синхронизированы с сетями Европы, они не пустят на своим рынки электроэнергию, произведённую на Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце). Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас надеется, что важную роль в подписании документа сыграет Еврокомиссия (ЕК).
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Можно сказать, что эти переговоры завершены и следующий этап - завершить процедуры подписания(...) Я попросил комиссара (ответственную за энергетику еврокомиссара Кадри Симсон – BNS) сделать последний шаг для завершения этого процесса, так как этот согласованный документ может стать прекрасным примером единства Балтийских стран, если уже в ближайшее время он будет подписан", - сказал BNS Ж. Вайчюнас, который в четверг беседовал с К. Симсон.

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По словам министра, переговоры на высоком уровне велись с осени 2019 года до февраля этого года. Он сказал, что если не поставить точку в этом процессе, то "мы рискуем негативными последствиями для наших совместных проектов, таких, как синхронизация".

В начале апреля президент Гитанас Науседа в беседе с лидерами стран Балтии упомянул, что в политической декларации о бойкоте электроэнергии с БелАЭС участвуют Литва и Эстония, но не хватает подписи латвийского министра.

Правительство Латвии в феврале отложило принятие решения по общей позиции Балтийских стран по импорту электроэнергии с БелАЭС. В прошлом году Рига объявила, что после того, как Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, она переместится на границу с Латвией.

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