Литовские эксперты заявили, что последнее происшествие на находящейся в процессе закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) не было ядерным инцидентом, оно не создало опасности для здоровья людей или окружающей среды, сообщил МИД Литвы.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Представитель Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) в среду сообщил послу Белоруссии в Литве Александру Королю, что 1 апреля при обработке во втором энергоблок ИАЭС отработавшего ядерного топлива часть одной контактной колодки высвободилась из подъемного механизма и осталась на дне горячей камеры.

По словам литовского эксперта, при осмотре контактной колодки внешних повреждений установлено не было. Люди не пострадали, радиационный фон не менялся, влияния на ядерную безопасность не было.

МИД утверждает, что произошедшее не может классифицироваться как инцидент по Международной шкале ядерных событий INES.

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