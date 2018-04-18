Представитель Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) в среду сообщил послу Белоруссии в Литве Александру Королю, что 1 апреля при обработке во втором энергоблок ИАЭС отработавшего ядерного топлива часть одной контактной колодки высвободилась из подъемного механизма и осталась на дне горячей камеры.
По словам литовского эксперта, при осмотре контактной колодки внешних повреждений установлено не было. Люди не пострадали, радиационный фон не менялся, влияния на ядерную безопасность не было.
МИД утверждает, что произошедшее не может классифицироваться как инцидент по Международной шкале ядерных событий INES.
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