Министерство обороны сообщило, что в июле подписало с Вооруженными силами (ВС) два договора стоимостью 9,7 млн евро с Saab, по которым будут приобретены ракеты нового типа и оборудования ночного видения BORC. Поставки закупаемых ракет и оборудования ВС Литвы начнутся с 2019 года.

"Укрепление ПВО является одним из главных приоритетов нашей обороны, поэтому мы продолжаем модернизацию системы ПВО ближней дальности: имеющаяся система RBS 70 будет усовершенствована при помощи оборудования ночного видения и ракет нового поколения", - сказал для пресс-релиза министр обороны Раймундас Кароблис.

Как сообщает Минобороны, для ракет нового типа достижимы большая дальность и высота выстрела, также обеспечивается более высокая эффективность при уничтожении бронированных целей в воздухе, с более прогрессивным оборудованием ночного видения BORC военные смогут действовать и в условиях ночного видения.

Ракетный комплекс RBS 70 шведского производства представляет собой систему ПВО ближней дальности, принцип ее действия основан на луче управления, то есть создается лазерный коридор, по которому летит ракета. Как сообщает Минобороны, самым большим преимуществом этого вооружения является то, что пока в мире не создано электромагнитное оборудование, которое могло бы воздействовать на него посредством распространения разного рода электромагнитных помех.

Сейчас систему ПВО RBS 70 Батальона ПВО ВВС Литвы составляют ракетные комплексы RBS 70 с радарами обозрения Giraffe Mk-IV.

В целях укрепления системы ПВО средней дальности Минобороны в октябре прошлого года купило за 110 млн евро у норвежской компании Kongsberg системы средней дальности NASAMS. Планируется, что эти системы поступят в Литву до 2021 года.

У Литвы есть ракеты ближней дальности и она покупает системы средней дальности, но пока не может приобрести ракеты большой дальности, такие, как Patriot, которые могли бы сбивать самолеты или баллистические ракеты. Литва хотела бы, чтобы эти ракеты разместили бы в Балтийских странах союзники на ротационной основе. Впервые ракеты Patriot американцы привезли на учения в Литву летом прошлого года.