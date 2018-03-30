МИД заявил, что поддерживает позицию Латвии о том, что такие маневры носят провокационный характер и "могут поставить под угрозу гражданские корабли и воздушные суда".

"МИД отрицательно относится к ракетным испытаниям российского флота над латвийской эксклюзивной экономической зоной 4-6 апреля 2018 года", - говорится в присланном BNS комментарии министерства.

"Мы поддерживаем сформулированную Министерством обороны Латвии позицию (...), что эти провокационные действия ставят под угрозу гражданское судоходство, возрастает опасность инцидентов, также продолжается демонстрация агрессивной политики России", - утверждает МИД.

Как отмечает министерство, Литва также не раз сталкивалась с агрессивными действиями России в Балтийском море, когда под прикрытием учений российский военный флот ограничивал гражданское судоходство в исключительной экономической зоне Литвы, мешал прокладке электрокабеля NordBalt.

Министерство обороны Латвии в четверг вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и высказало ему "недовольство сложившейся ситуацией".

Рига утверждает, что не была поставлена в известность о том, какие ракеты планирует запустить ВС России. Российская сторона, в свою очередь, попросила на время запуска ракет закрыть часть латвийского воздушного пространства в районе побережья.