МИД заявил, что поддерживает позицию Латвии о том, что такие маневры носят провокационный характер и "могут поставить под угрозу гражданские корабли и воздушные суда".
"МИД отрицательно относится к ракетным испытаниям российского флота над латвийской эксклюзивной экономической зоной 4-6 апреля 2018 года", - говорится в присланном BNS комментарии министерства.
"Мы поддерживаем сформулированную Министерством обороны Латвии позицию (...), что эти провокационные действия ставят под угрозу гражданское судоходство, возрастает опасность инцидентов, также продолжается демонстрация агрессивной политики России", - утверждает МИД.
Как отмечает министерство, Литва также не раз сталкивалась с агрессивными действиями России в Балтийском море, когда под прикрытием учений российский военный флот ограничивал гражданское судоходство в исключительной экономической зоне Литвы, мешал прокладке электрокабеля NordBalt.
Министерство обороны Латвии в четверг вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и высказало ему "недовольство сложившейся ситуацией".
Рига утверждает, что не была поставлена в известность о том, какие ракеты планирует запустить ВС России. Российская сторона, в свою очередь, попросила на время запуска ракет закрыть часть латвийского воздушного пространства в районе побережья.
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