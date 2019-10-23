В энергетическом меморандуме предусмотрено поощрение энергетической безопасности и диверсификации энергоисточников и поставок, повышение безопасности поставок электроэнергии, дальнейшее сотрудничество в сфере снятия с эксплуатации атомных электростанций и их демонтажа.
Стороны также намерены обмениваться позитивной практикой в осуществлении проектов поставки сжиженного природного газа и в сфере возобновляемой энергетики. В документе предусмотрено и предоставление помощи Балтийским странам в реализации синхронизации системы электропередачи с Западной Европой.
Находящийся в Японии президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что подписание этого меморандума открывает возможности для привлечения инвестиций в энергетическую инфраструктуру.
"Мы сделаем еще один шаг к эффективному использованию энергии, в направлении инновативного хранения и накопления энергии, а также будем развивать производство и использование "зеленой энергетики", обмениваясь опытом и стремясь снизить влияние на климатические изменения", – цитируются в сообщении слова Г. Науседы.
Целями меморандума об информационных технологиях является обмен информацией в анализе потенциала сетей информационных технологий, укрепление торговых миссий, сотрудничества ведомств, развитие экономических отношений между Литвой и Японией.
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