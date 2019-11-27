В документе, подписанном министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Украины Андреем Загороднюком, обе страны договариваются развивать и поддерживать тесное сотрудничество в области кибербезопасности, обмениваться информацией и данными о кибернетических инцидентах и атаках, составлять планы совместных учений, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству Центре региональной кибербезопасности, который создается в Каунасе.
"Во всех странах наблюдается нарастание кибернетических инцидентов со злостной деятельностью, а критическая инфраструктура государств остается активным объектом злонамеренной кибернетической деятельности. Киберпространство – тоже зона войны, которая требует не меньших усилий по повышению безопасности и укреплению обороны, чем на море, в воздухе или на земле", – сказал министр Р. Кароблис.
Министры также обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию с безопасностью. Р. Кароблис еще раз подтвердил позицию Литвы поддерживать стремление Украины стать полноправным членом НАТО и Евросоюза (ЕС), помогать в реформировании и укреплении армии Украины, развивать совместную военную бригаду Литвы, Польши и Украины.
Р. Кароблис подтвердил, что Литва продолжит и реабилитацию раненых украинских военных.
Министр обороны Украины, который в среду находится в Вильнюсе в составе делегации украинского президента Владимира Зеленского, также посетил Национальный центр кибернетической безопасности.
В Восточной Украине с 2014 года продолжается конфликт между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами, во время которого уже погибло более 13 тысяч человек.
Литовская разведка называет в своем отчете главной угрозой в области кибербезопасности деятельность России, связанную с агрессивными кибероперациями как из самой России, так и из Европы, причем эта деятельность все еще опережает ответ государств Запада.
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