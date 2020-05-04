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Турция разрешила Литве экспортировать партию из 20 заказанных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили BNS в пятницу в министерстве иностранных дел Литвы.
Литва и Турция договорились об экспорте 20 аппаратов ИВЛ
© E. Genio (LRT) nuotr.

"Лично министр иностранных дел Турции сообщил министру иностранных дел Литвы, что турецкое правительство дало разрешение на вывоз из Турции аппаратов ИВЛ. Мы благодарны за такое решение", – сообщила BNS в пятницу представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.

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По ее словам, пока не ясно, когда груз будет отправлен в Литву.

На позапрошлой неделе МИД сообщал, что правительство Литвы ждет решения властей Турции по вопросу разрешения экспорта в Литву партии 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в понедельник этот вопрос обсуждали главы МИД двух стран.

Тогда Р. Якилайтене отмечала, что вопрос дипломаты решают уже несколько недель.

В середине апреля портал новостей lrytas.lt сообщил о застрявшей в Турции партии медоборудования, заказанной Литвой на сумму в 350 тыс. евро. По данным портала, решение в Турции планируется принять в понедельник.

Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов.

Представители Limeta утверждают, что проблемы возникли, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о блокировании аппаратов ИВЛ для нужд своего государства.

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