Литва и Турция договорились об экспорте 20 аппаратов ИВЛ

"Лично министр иностранных дел Турции сообщил министру иностранных дел Литвы, что турецкое правительство дало разрешение на вывоз из Турции аппаратов ИВЛ. Мы благодарны за такое решение", – сообщила BNS в пятницу представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.

По ее словам, пока не ясно, когда груз будет отправлен в Литву.

На позапрошлой неделе МИД сообщал, что правительство Литвы ждет решения властей Турции по вопросу разрешения экспорта в Литву партии 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в понедельник этот вопрос обсуждали главы МИД двух стран.

Тогда Р. Якилайтене отмечала, что вопрос дипломаты решают уже несколько недель.

В середине апреля портал новостей lrytas.lt сообщил о застрявшей в Турции партии медоборудования, заказанной Литвой на сумму в 350 тыс. евро. По данным портала, решение в Турции планируется принять в понедельник.

Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов.

Представители Limeta утверждают, что проблемы возникли, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о блокировании аппаратов ИВЛ для нужд своего государства.