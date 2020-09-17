Меморандум подписали в Вашингтоне министр иностранных дел Линас Линкявичюс и госсекретарь США Майк Помпео.

Администрация США в последнее время оказывает давление на союзников с целью не допустить китайский телекоммуникационный гигант Huawei к созданию сетей 5G.

В меморандуме, копия которого есть у BNS, не упоминаются конкретные государства или компании, однако Литва и США договорились "проводить тщательную, пропорциональную оценку поставщиков технического оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и цепочек поставок, для создания безопасной и прочной структуры сетей 5G".

Согласно документу, при оценке поставщиков будет учитываться, "являются ли они подчиненными (кроме независимой судебной оценки) контролю иностранных властей", является ли их финансирование открытым и прозрачным, уважают ли он права интеллектуальной собственности.

В меморандуме Литва и США договорились "поощрять инвестиции и обмен информацией в сфере коммуникативных технологий и кибербезопасности".

По телефону Л. Линкявичюс сказал BNS, что это меморандум о принципах, это не детальные договоренности, а рамочные договоренности, которые определяют принципы, которыми страны обязуются руководствоваться при развитии технологий нового поколения.

„Эти принципы – прозрачность, защита собственности, невмешательство государств в работу этих технологий. Также мы включили более интенсивное сотрудничество в сфере информационных технологий, обмен информацией в сфере кибербезопасностиą,“ – добавил министр.

Похожие декларации США ранее подписали с другими странами Балтии и Польшей.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист в феврале сказал BNS, что США ожидают, что Литва надлежащим образом обеспечит безопасность 5G и оценит угрозы из Китая.

Военная разведка Литвы оценивает участие компании Huawei в создании сети 5G как рискованное из-за законов коммунистического Китая, которые обязывают компании предоставлять информацию властям.

Компания Huawei заявляет, что придерживается международных правовых норм, а правительство или другие внешние организации не оказывают ее не контролируют.