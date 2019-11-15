Литва и Россия обменялись лицами, осужденными за шпионаж, в Литву вернулись два литовца и норвежец, сообщила в пятницу администрация литовского президента.
Darius Jauniškis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Двое граждан Литвы Евгений Матайтис и Астридас Тмаошайтис вернулись в Литву и сейчас возвращаются к своим семьям", – заявил журналистам советник президента Йонас Витаутас Жукас.

Во время операции на одном из пограничных контрольно-пропускных пунктов Литва, в свою очередь передала двух осужденных российских шпионов, которые были помилованы президентом Гитанасом Науседой.

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Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис сказал, что операция проходила в пятницу в полдень.

Возвращенные в Литве Е. Матайтис и А. Тамошайтис были осуждены в России за шпионаж в пользу Литвы в 2016 году.

Московский суд осудил гражданина Литвы А. Тамошайтиса на 12 лет лишения свободы, суд в Калининградской области осудил Е. Матайтиса, обладающего двойным гражданством Литвы и РФ, на 13 лет лишения свободы.

В Литву также был возвращен осужденный в этом году в России на 14 лет лишения свободы гражданин Норвегии Фроде Берг, он переда посольству Норвегии в Вильнюсе.

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