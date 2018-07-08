Президент Даля Грибаускайте представила Сейму ратифицировать двустороннее соглашение между Литвой и Польшей, которое завершит формальности для узаконения литовско-польской границы.
© VSAT

Соглашение было подписано президентами Литвы и Польши в феврале.

Литовско-польская граница была окончательно установлена в 1996 году, но это соглашение предусматривало дополнительное юридическое соглашение, которое юридически завершило бы процесс утверждения границ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Литва и Польша завершают демаркацию общей границы (1)

Президент Даля Грибаускайте представила Сейму...

Президент Италии: с Литвой нас объединяет солидарность во всех сферах (20)

Италия выражает солидарность с Литвой в деле...

Глава "крестьян" предлагает объявить амнистию по случаю столетия Литвы и визита понтифика (10)

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых...

Глава ОЭСР: Литва должна бороться с "теневой" экономикой (6)

Находящийся в Вильнюсе с визитом генеральный...

Литва официально стала членом ОЭСР (11)

Литва официально стала 36-ым членом Организации...

TOP новостей

Погода: возможны гром и молнии (2)

В воскресенье будет переменная облачность, местами...

Сенцов написал письмо из колонии: "Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть" (11)

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в...

Что делать, если в Литву вернутся "неудобные" для страны эмигранты? (91)

Две трети среди иммигрироваших в Литву людей...

Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija

Хорватия обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018 (326)

Сборная Хорватии выиграла у российской команды по...

Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje

Отдыхающие заполонили Ниду: остались номера лишь за несколько сотен (60)

Если кто на эти выходные собрался в Нерингу, то придется...