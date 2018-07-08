Президент Даля Грибаускайте представила Сейму ратифицировать двустороннее соглашение между Литвой и Польшей, которое завершит формальности для узаконения литовско-польской границы.
Соглашение было подписано президентами Литвы и Польши в феврале.
Литовско-польская граница была окончательно установлена в 1996 году, но это соглашение предусматривало дополнительное юридическое соглашение, которое юридически завершило бы процесс утверждения границ.
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