"Мы договорились, что двухсторонняя парламентская ассамблея должна начать работу", - сказал журналистам после встречи с председателем Сената Станиславом Карцевским В. Пранцкетис.

По его словам, первую встречу ассамблеи почти через десять лет перерыва, инициируют поляки. Сотрудничество парламентариев в этом формате было заморожено в 2009 году.

Варшава в последнее время смягчила тон по поводу положения поляков Литвы.

Председатель сейма Польши Марэк Кухцинский сказал журналистам, что в восстанавливаемой ассамблее должна действовать рабочая группа по решению вопросом национальных меньшинств.

"Нам нужно сделать разумные выводы из прошлого, чтобы создавать лучшее будущее", - сказал М. Кухцинский.

Глава литовского парламента сказал, что восстановленная парламентская ассамблея с Польшей поможет решать практические вопросы, не дожидаясь встреч на высшем уровне.

По его словам, одним из наиболее актуальных вопросов для литовцев Польши и поляков Литвы сейчас являются учебники родного языка.

В четверг делегация во главе со спикером сейма завершает визит в Варшаве.

В марте в Литву должен прибыть польский премьер Матеуш Моравецкий и председатель Сената, а несколько недель назад в Вильнюсе побывал президент Анджей Дуда.