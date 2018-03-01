"Мы договорились, что двухсторонняя парламентская ассамблея должна начать работу", - сказал журналистам после встречи с председателем Сената Станиславом Карцевским В. Пранцкетис.
По его словам, первую встречу ассамблеи почти через десять лет перерыва, инициируют поляки. Сотрудничество парламентариев в этом формате было заморожено в 2009 году.
Варшава в последнее время смягчила тон по поводу положения поляков Литвы.
Председатель сейма Польши Марэк Кухцинский сказал журналистам, что в восстанавливаемой ассамблее должна действовать рабочая группа по решению вопросом национальных меньшинств.
"Нам нужно сделать разумные выводы из прошлого, чтобы создавать лучшее будущее", - сказал М. Кухцинский.
Глава литовского парламента сказал, что восстановленная парламентская ассамблея с Польшей поможет решать практические вопросы, не дожидаясь встреч на высшем уровне.
По его словам, одним из наиболее актуальных вопросов для литовцев Польши и поляков Литвы сейчас являются учебники родного языка.
В четверг делегация во главе со спикером сейма завершает визит в Варшаве.
В марте в Литву должен прибыть польский премьер Матеуш Моравецкий и председатель Сената, а несколько недель назад в Вильнюсе побывал президент Анджей Дуда.
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