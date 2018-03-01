В контексте потепления отношений между Литвой и Польшей главы парламентов стран договорились восстановить деятельность двусторонней ассамблеи.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы договорились, что двухсторонняя парламентская ассамблея должна начать работу", - сказал журналистам после встречи с председателем Сената Станиславом Карцевским В. Пранцкетис.

По его словам, первую встречу ассамблеи почти через десять лет перерыва, инициируют поляки. Сотрудничество парламентариев в этом формате было заморожено в 2009 году.

Варшава в последнее время смягчила тон по поводу положения поляков Литвы.

Председатель сейма Польши Марэк Кухцинский сказал журналистам, что в восстанавливаемой ассамблее должна действовать рабочая группа по решению вопросом национальных меньшинств.

"Нам нужно сделать разумные выводы из прошлого, чтобы создавать лучшее будущее", - сказал М. Кухцинский.

Глава литовского парламента сказал, что восстановленная парламентская ассамблея с Польшей поможет решать практические вопросы, не дожидаясь встреч на высшем уровне.

По его словам, одним из наиболее актуальных вопросов для литовцев Польши и поляков Литвы сейчас являются учебники родного языка.

В четверг делегация во главе со спикером сейма завершает визит в Варшаве.

В марте в Литву должен прибыть польский премьер Матеуш Моравецкий и председатель Сената, а несколько недель назад в Вильнюсе побывал президент Анджей Дуда.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Порошенко поздравил Грибаускайте с днем рождения (22)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента...

Литва и Польша восстанавливают межпарламентскую ассамблею (2)

В контексте потепления отношений между Литвой и...

Глава Минфина Литвы: привычка курить будет обходиться все дороже (8)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока утверждает, что...

Пранцкетис в Варшаве: Поляки Литвы и литовцы Польши - это огромная ценность (22)

Находящийся с визитом в Варшаве председатель Сейма...

Министр юстиции Литвы не намерена мириться с давлением на сотрудников Минюста (2)

Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте говорит, что не...

TOP новостей

Norfa сокращает время работы, как поступят другие сети? (13)

После того как с января 2018 года было сокращено время...

Синоптик рассказала, сколько еще ждать весны (4)

Несмотря на то, что в выходные дни больших холодов уже...

Эксперты ОЭСР представили рекомендации политикам Литвы (21)

Дольше платить пособия по безработице, больше...

Будущее Литвы: количество работоспособного населения значительно сократится (38)

Численность населения в Литве ежегодно сокращается на...

Завершено расследование дела об убийстве Страздаускайте, но дело в суд еще не передано (5)

Завершено расследование дела об убийстве Евы...