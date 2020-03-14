"Похоже, что нам удастся согласовать, и я надеюсь, что к моменту правительственного заседания у нас уже будет официальное подтверждение так называемого гуманитарного коридора для проезда через Польшу. Но он будет ограничен во времени, вероятно, сейчас речь идет о 72 часах", – заявил глава правительства после совещания Кабмина.
По его словам, граждане Литвы, желающие вернуться по суше через Польшу, должны будут поспешить, чтобы уложиться в этот срок и пересечь литовско-польскую границу.
"Поэтому граждане нашей страны, находящиеся не в Литве, которые планируют вернуться по суше в Литву через Польшу, должны сделать это не позднее чем в течение 72 часов, позднее такой возможности не будет", – добавил С. Сквернялис.
Глава правительства в субботу обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с премьером Польши Матеушем Моравецким.
По словам С. Сквернялиса, гуманитарные коридоры в Литве будут открыты для граждан Латвии и Эстонии, которые транзитом через Литву возвращаются домой.
"Мы также оставим возможность аналогичного гуманитарного коридора в течение некоторого времени, прежде всего, мы говорим о гражданах Латвии, Эстонии, которые по суше будут следовать через Литовскую Республику", – сказал С. Сквернялис.
По его словам, в субботу на заседании кабинет министров рассматривает предложение сократить количество пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.
Список конкретных пунктов, по словам С. Сквернялиса, будет опубликован после приятия правительственного постановления.
TOP новостей
С понедельника в Литве вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев
В субботу правительство Литвы решило, что с...
Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Вильнюсе мужчина вернулся из Италии (54)
Правительство объявило сегодня о еще одном случае...
Литва принимает особенно строгие меры: временно восстанавливает пограничный контроль на внутренних границах ЕС людей призывают вернуться в Литву как можно скорее (111)
Литва возобновляет проверки на внутренних границах...
Поездки в эти страны запрещены: вернувшиеся должны быть изолированы дома список из 18 стран (10)
По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги,...
Новейшая информация о заразившемся коронавирусом: ходил по кафе, установить все контакты невозможно (95)
Министерство здравоохранения заявило в субботу, что в...