Литва и Польша надеются на перемены в России независимо от смены власти

Об этом они заявили на фоне подготовки России к утверждению нового премьера после отставки Дмитрия Медведева и рассмотрения конституционных изменений, которые изменят систему управления страной.
"Мы надеемся, что эти ценности, которые декларирует Россия (...), об уважении суверенитета, о невмешательстве в отношениях других стран и о верховенстве права в реальности будут соблюдаться независимо от того, какими бы не были изменения во власти", – сказал журналистам в Вильнюсе глава МИД Линас Линкявичюс.
По его словам, Литва готова сотрудничать с любым российским правительством, однако "это должно происходить по правилам, по международным обязательствам".
"Это важное условие улучшения отношений и превращения их в более конструктивные, – отметил министр. – Пока они таковыми не являются и остается лишь сожалеть".
Польский министр иностранных дел Яцек Яапутович сказал, что изменения в российской власти являются суверенным делом этого государства, однако выразил надежду на то, что Москва в итоге начнет соблюдать нормы международного права.
"Мы бы хотели, чтобы она (позиция России) была больше связана с соблюдением норм международного права, и чтобы ее риторика изменилась", – сказал Я. Чапутович.
После отставки правительства во главе с Д. Медведевым, президент Владимир Путин предложил на это пост кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишутина.
В своем годовом обращении к законодателям В. Путин предложил провести референдум по поправкам к Конституции РФ, в которых предлагается увеличить полномочия парламента. Кроме прочего, предлагается предоставить парламенту право избрать премьера и высокопоставленных членов правительства. Сейчас их назначает президент.
Л. Линкявичюс также выразил надежду на то, что Россия реализует своей потенциал в сфере создания стабильности в мире, однако сейчас Москва "создает конфликты и через эти конфликты оказывает влияние на другие регионы".
"Это не только Украина, Грузия или Приднестровье, но и Сирия, и Ливия", – сказал глава литовской дипломатии.
В четверг российский парламент должен рассмотреть кандидатуру на пост премьера.
Д. Медведев, с 2008 года в течение четырех лет был президентом, скорее всего, он останется близким соратником российского лидера и станет заместителем В. Путина в Совете безопасности.
Президент: Савицкас – не единственный кандидат в министры экономики
Советник премьера Саулюса Сквернялиса Лукас Савицкас...
Литва и Польша надеются на перемены в России независимо от смены власти
В четверг министры иностранных дел Литвы и Польши...
Глава МИД Литвы: пока нет предпосылок для надежды на большие изменения в России (111)
Изменения в российской власти пока не создают...
В Литве пройдет традиционная "Снежная встреча" экспертов (6)
В четверг в Тракайском районе Литвы начинается...
Команда Гинатаса Науседы в четверг будет работать в Плунге (9)
Президент Литвы Гитанас Науседа 16 января вместе со...
TOP новостей
Мэр Вильнюса верит информации мальчиков-свидетелей: анализируют массу материалов (7)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что нельзя не...
Морские биологи прольют свет на масштабы загрязнений со стороны Grigeo Klaipėda (2)
Многочисленные нарушения компании " Grigeo Klaipėda " вызвали...
"Декабрьская лихорадка": министерства стараются истратить выделенные деньги до последнего цента (20)
Министерства получают из бюджета миллионы и умудряются...
Тысячи жителей получили письма "Содры": на принятие решения – полгода (1)
В систему дополнительного пенсионного накопления в...
Загадочное похищение ребенка: опросили десятки людей, но ребенка и его родителей не нашли (8)
15 января вечером на ноги подняли вильнюсскую полицию,...