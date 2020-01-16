Литва и Польша надеются на перемены в России независимо от смены власти

В четверг министры иностранных дел Литвы и Польши заявили, что надеются на перемены во внешней политике России независимо от того, кто будет у власти в этой стране.
Vladimiras Putinas, Dmitrijus Medvedevas
© Sputnik / Scanpix

Об этом они заявили на фоне подготовки России к утверждению нового премьера после отставки Дмитрия Медведева и рассмотрения конституционных изменений, которые изменят систему управления страной.

"Мы надеемся, что эти ценности, которые декларирует Россия (...), об уважении суверенитета, о невмешательстве в отношениях других стран и о верховенстве права в реальности будут соблюдаться независимо от того, какими бы не были изменения во власти", – сказал журналистам в Вильнюсе глава МИД Линас Линкявичюс.

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По его словам, Литва готова сотрудничать с любым российским правительством, однако "это должно происходить по правилам, по международным обязательствам".

"Это важное условие улучшения отношений и превращения их в более конструктивные, – отметил министр. – Пока они таковыми не являются и остается лишь сожалеть".

Польский министр иностранных дел Яцек Яапутович сказал, что изменения в российской власти являются суверенным делом этого государства, однако выразил надежду на то, что Москва в итоге начнет соблюдать нормы международного права.

"Мы бы хотели, чтобы она (позиция России) была больше связана с соблюдением норм международного права, и чтобы ее риторика изменилась", – сказал Я. Чапутович.

После отставки правительства во главе с Д. Медведевым, президент Владимир Путин предложил на это пост кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишутина.

В своем годовом обращении к законодателям В. Путин предложил провести референдум по поправкам к Конституции РФ, в которых предлагается увеличить полномочия парламента. Кроме прочего, предлагается предоставить парламенту право избрать премьера и высокопоставленных членов правительства. Сейчас их назначает президент.

Л. Линкявичюс также выразил надежду на то, что Россия реализует своей потенциал в сфере создания стабильности в мире, однако сейчас Москва "создает конфликты и через эти конфликты оказывает влияние на другие регионы".

"Это не только Украина, Грузия или Приднестровье, но и Сирия, и Ливия", – сказал глава литовской дипломатии.

В четверг российский парламент должен рассмотреть кандидатуру на пост премьера.

Д. Медведев, с 2008 года в течение четырех лет был президентом, скорее всего, он останется близким соратником российского лидера и станет заместителем В. Путина в Совете безопасности.

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