Президенты Литвы и Польши придерживаются единого мнения и настроены против строительства газопровода между Россией и Германией Nord Stream-2, который должен пройти по дну Балтийского моря, сообщает BNS.
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"По Nord Stream у нас позиция общая, это геополитический проект, не имеющий экономического обоснования, который сделает крупнейшие государства Европы на 80% зависимыми от поставок из одной страны - от российского газа", - отметила в ходе пресс-конференции после встречи 17 февраля с польским коллегой Даля Грибаускайте.

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По ее мнению, опыт Литвы и Польши на газовом рынке показывает, что один поставщик - это плохой вариант.

"Это плохо, поскольку опыт обеих стран - Литвы и Польши, показывает, что это становится геополитическим инструментом, это не экономический инструмент, а инструмент, которым можно оказывать влияние на политику в отдельных странах и оказывать давление, поэтому обе страны высказались о том, что такая зависимость невыгодна и даже угрожает геополитической стабильности в наших странах", - утверждала Грибаускайте.

Президент отметила, что у Литвы и Польши нет возможности остановить развитие проекта напрямую. "Остановить напрямую этот проект, несомненно, мы не можем. Мы можем высказать свою позицию, мы можем в позитивном ключе активно предлагать изменить европейские директивы, которые бы обеспечили диференцированные поставки газа и других энергоносителей в Европу", - утверждала президент.

В свою очередь, Анджей Дуда говорил журналистам, что его удивляет желание стран Западной Европы быть зависимыми от поставок российского газа.

"Я лишь могу выразить свое удивление, что ЕС, имею в виду западную часть, хочет зависеть от "Газпрома". Это меня удивляет", - говорил он.

Литва полагает, что проект "Газпрома" и нескольких европейских компаний увеличит зависимость Европы от российского газа и нанесет удар Украине, как транзитному государству.

Сторонники газопровода утверждают, что это позволит сделать газ в Европе дешевле.

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