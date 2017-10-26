"Литва находится среди лидеров ЕС по прогрессу в области обновляющейся энергетики. Сегодня вместе с Люксембургом мы показываем еще один пример, как можно сообща добиваться общих целей в области обновляющейся энергетики в ЕС. Существовавшую до этой поры теоретическую возможность мы сегодня превратили в практический инструмент двустороннего успеха", - сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
В договоре намечено, что в 2018–2020 годах Литва передаст часть своего избытка квот Люксембургу, а за это ей будет заплачено не менее 10 млн. евро. Вырученные средства будут инвестироваться в новые проекты обновляющейся энергетики и научные исследования. Литва должна будет получить деньги самое позднее до 2021 года.
ЕС наметил, что к 2020 году как минимум одна пятая потребляемой электроэнергии должна будет вырабатываться из обновляющихся источников энергии. В Литве эта цель достигнута в 2014 году. Сейчас этот показатель достигает в Литве 26%, а в 2020 году он должен составить 30%.
Право ЕС предусматривает, что страны могут продать часть превышенного показателя другим странам, которые из-за географического положения или ограниченных природных ресурсов не могут достичь своих целей.
Новые сферы сотрудничества
Люксембург хочет сотрудничать с Литвой в сферах телекоммуникаций, информационных и финансовых технологий, спутников и логистики, заявил великий герцог Люксембурга Анри.
"Я считаю, что есть большой потенциал в секторе телекоммуникаций и спутников, в финансах - знаю, что вы очень сильны в сфере финансовых технологий. Мы в этом также сильны. Мы являемся конкурентами, но думаю, что конкуренция выгодна обеим странам, мы можем сделать друг друга сильнее и еще лучше работать в этой сфере", - заявил журналистам в четверг после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте руководитель Люксембурга.
Д. Грибаускайте также считает, что у стран есть много сфер бизнеса и экономики, в которых они могли бы сотрудничать.
"Впервые в Литве мы видим такую большую бизнес-делегацию из Люксембурга. Более 40 предпринимателей. Обе страны очень инновативные, очень быстро развиваются", - отметила Д. Грибаускайте.
В четверг в Литву с официальным визитом прибыл Великий герцог Люксембурга Анри.
Люксембургского монарха сопровождают вице-премьер, министр экономики, обороны и внутренней безопасности Этьен Шнайдер и министр иностранных дел, по европейским делам и миграции Жан Ассельборн, а также делегация 40 представителей бизнеса.
Люксембург принимает активное участие в деле обеспечения безопасности в Балтийских странах и на восточном фланге НАТО. Люксембургские военные служат в составе батальона передового базирования НАТО в Литве. С 2014 года контингент вооруженных сил Люксембурга в порядке ротации регулярно участвует в военных учениях в Литве.
Несмотря на то, что у Люксембурга нет своей военной авиации, это государство неоднократно принимало финансовое участие в обеспечении миссии по охране воздушного пространства Балтийских стран.
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