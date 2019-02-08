Литва и Латвия разрешили разногласия по воздушной навигации над Балтийским морем

По подписанному на этой неделе договору на воздушном участке Area Ninta литовская компания будет предоставлять услуги управления, воздушной навигации, информации, поиска и спасения, а латвийская компания LGS будет отвечать за предупреждения на случай аварии, управления полетами, планирование их потоков, предоставлять услуги связи, навигации и мониторинга.

По сообщению Oro navigacija новый договор согласует условия для Литвы, поскольку четко определяет ответственность Литвы и Латвии, а это позволяет улучшить качество услуг, кроме того, Литва будет получать и сборы.

В 1998 году правительства Литвы и Латвии подписали договор об ответственности за управление полетами на этом участке и делегировали ее Латвии, хотя участок входит в Вильнюсский информационный летный регион. Тогда было достигнуто соглашение о передаче диспетчерских услуг Латвии.