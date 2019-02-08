По подписанному на этой неделе договору на воздушном участке Area Ninta литовская компания будет предоставлять услуги управления, воздушной навигации, информации, поиска и спасения, а латвийская компания LGS будет отвечать за предупреждения на случай аварии, управления полетами, планирование их потоков, предоставлять услуги связи, навигации и мониторинга.
По сообщению Oro navigacija новый договор согласует условия для Литвы, поскольку четко определяет ответственность Литвы и Латвии, а это позволяет улучшить качество услуг, кроме того, Литва будет получать и сборы.
В 1998 году правительства Литвы и Латвии подписали договор об ответственности за управление полетами на этом участке и делегировали ее Латвии, хотя участок входит в Вильнюсский информационный летный регион. Тогда было достигнуто соглашение о передаче диспетчерских услуг Латвии.
Литва и Латвия разрешили разногласия по воздушной навигации над Балтийским морем
Литва и Латвия договорись по воздушной навигации над...
Депутат предлагает поправки, которые обяжут премьера представлять кандидата в министры в течение 15 дней (3)
Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс...
Как ЕС намерен остановить "Северный поток - 2" (62)
8 февраля 2019 года может стать поворотным днем в судьбе...
Суд огласит 6 марта решение по жалобе журналистов об аудиозаписи совещания Правительства
В четверг Вильнюсский окружной административный суд...
ГИК Литвы лишила правовой неприкосновенности Рачкаускаса и Тубиса (1)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в четверг...
TOP новостей
Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (14)
Пилайте можно смело назвать районов, которые в...
Депутат предлагает поправки, которые обяжут премьера представлять кандидата в министры в течение 15 дней (3)
Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс...
Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (21)
DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...
Депутат Маяускас принес в сейм наркотические вещества: не знаю, как иначе обратить внимание (7)
Депутат литовского парламента Миколас Маяускас...