Литва и Латвия обсуждают услуги скорой помощи в приграничье

Представитель по связям с общественностью литовского министерства здравоохранения Алина Жилинайте сообщила BNS, что соглашение "повысит доступность медицинских услуг в приграничной зоне (на территориях находящихся на расстоянии до 20 км от границы)", однако оно будет применяться в единичных случаях, когда медики другой страны смогут прибыть на место быстрее.
Сейчас проекты переданы на согласование другим ведомствам. По словам А. Жалинайте, соглашение может быть подписано в октябре, а вступит в силу после ратификации в парламенте.
Это будет первым подобным соглашением Литвы с соседней страной.
Литва также граничит с Польшей, Беларусью, Калининградской областью РФ.
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