В полдень документ подписали вице-министр Витаутас Умбрасас и посол Германии в Литве Маттиас П. Сонн.

"Поставленные сегодня подписи свидетельствуют о том, что, возможно стало одним из основных элементов партнерства Литвы и Германии: вместе мы защищаем безопасность наших альянсов здесь, в Литве, дислоцировав немецких военных. Это, несомненно, продлится до тех пор, пока Литве это будет нужно. Поэтому целесообразно в будущем оформить то, что на практике уже оправдалось. Я горжусь тем, что, в период моей работы послом Германии у нашего союзника в Литве, я являюсь частью отношений равно важных для безопасности обеих стран", – заявил на церемонии Маттиас П. Сонн.

В. Умбрасас утверждает, что пребывание немецких военных в Литве и участие литовских военных в военной деятельности в Германии не только повышает взаимодействие армией двух стран, но и вносит значительный вклад в повышение безопасности в регионе.

Это соглашение установит условия пребывания вооруженных сил стран на территории друг друга, даст основания для установления новых правил, касающихся количества военных и сроков пребывания.

Также этот документ устанавливает требования в сферах охраны природы, использования телекоммуникаций, гуманитарной помощи, поиска и спасения, отрегулирует прочие вопросы.

Соглашение вступит в силу после ратификации в Сейме.

До сих пор соглашение такого уровня у Литвы было только с Соединенными Штатами Америки.

Германия возглавляет и направляет наибольшее число военных в дислоцированную в целях сдерживания в 2017 году в Рукле боевую группу Сил передового базирования НАТО, а Бригада мотопехоты Литвы причислена к одной из дивизий германской армии.

Литва и Германия также сотрудничают в закупках новых вооружений и модернизации старых.