Они утверждают, что обязательное возвращение фур увеличит загрязненность выхлопами на дорогах и идет вразрез с амбициями Европы остановить изменения климата, кроме того, такое требование особенно неблагоприятно для стран, находящихся на периферии.

Литва, Латвия, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Кипр и Мальта распространили совместное заявление за несколько часов до встречи послов государств ЕС.

На ней намечается провести голосование по так называемому Пакету мобильности, обязывающему перевозчиков составлять такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель, сообщили BNS дипломатические источники.

Как утверждают дипломаты, этой группе стран может не хватить голосов, чтобы заблокировать решение. После намеченного на вторую половину дня пятницы голосования послов рассмотрение правового акта в начале следующего года переместится в Европарламент (ЕП).

"Требование хотя бы раз в восемь недель возвращать тяжелые транспортные средства в страны ЕС, в которых они зарегистрированы, идет совершенно вразрез с амбициозными целями ЕС в сфере климата", – говорится в пятничном заявлении, копию которого получило агентство BNS.

"Такое обязательство, если оно будет принято, обусловит сильное увеличение проезда фур по дорогам Европы порожняком; одновременно заметно увеличатся и выхлопы двуокиси углерода в транспортом секторе. Этот сектор уже сейчас отвечает примерно на одну четверть выхлопов вызывающих парниковый эффект газов в ЕС", – говорится в документе.

Восемь стран утверждают, что приводимые ими рациональные аргументы до сих пор отклоняются, а оценка воздействия до сих пор не представлена.

"Еще один важный момент, вызывающий обеспокоенность – что обязательное возвращение транспортных средств приведет к неблагоприятной ситуации государства-члены, у которых в силу их географического положения возникнут серьезные трудности с предоставлением услуг грузового транспорта на рынке Сообщества, так как их транспортным средства придется ездить на куда большие расстояния", – говорится в заявлении.

Литовские предприниматели и представители правительства говорят, что ужесточением правил для автоперевозчиков западноевропейцы стремятся вытеснить их с рынка.

Литовская ассоциация автоперевозчиков Linava утверждает, что из-за Пакета мобильности транспортный сектор Литвы понесет огромные потери, в наибольшей степени это затронет малые предприятия, без работы в этом секторе может остаться почти 35 тысяч человек.

Западноевропейцы утверждают, что ужесточение правил призвано предотвращать злоупотребления и улучшить ситуацию работников. Такие страны, как Франция и Германия, говорят, что восточноевропейцы нечестно конкурируют за счет дешевой рабочей силы, и называют это "социальным демпингом".

Критикующая позицию правительства европарламентарий Аушра Мальдейкене утверждает, что введенные Пакетом мобильности ограничения для автоперевозчиков в долгосрочной перспективе пойдут на пользу литовской экономике.

"В Литве этот сектор очень агрессивен. Он растет прежде всего за счет эксплуатации и импорта неквалифицированной рабочей силы. Преобладание в Литве секторов низких технологий разрушает последние возможности стать государством более высоких технологий с более высокими зарплатами", – сказала BNS А. Мальдейкене.