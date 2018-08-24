В совместном заявлении представителей министерств иностранных дел и юстиции Литвы, Эстонии, Латвии, Румынии, Хорватии, Чехии и Польши отмечается, что работа по расследованию преступлений коммунизма не завершена - важно продолжать ее в национальных правоохранительных ведомствах, активизировать международное сотрудничество в этой сфере.

Вернувшийся из Таллина Э. Янкявичюс в пятницу сообщил BNS, что заявление важно и в качестве демонстрации единства стран.

"Совершенные преступления не должны быть преданы забвению, следует активизировать сотрудничества в преследовании преступников, помнить о жертвах, чтобы это в будущем не повторилось (...). Политическое заявление было сделано, чтобы показать, что не только фашистские преступники известны, но есть и другая сторона - коммунизм, об ущербе нанесенным которым мало говорят", - сказал министр.

По его словам, участники таллинской встречи, кроме прочего, поделились информацией о происходящих в странах судебных процессах, на которых рассматриваются преступления коммунистических режимов.

Встреча в Таллине состоялась в честь годовщины подписанного 23 августа 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом – так называемого пакте Молотова-Риббентропа и тайных протоколов к нему. Ими Германия и ССР разделили зоны влияния в Восточной Европе.

В 2011 году по инициативе Венгрии, Литвы и Польши ЕС принял решение почтить память жертв тоталитаризма в Европе. Решением ЕС 23 августа считается Днем памяти жертв тоталитарных режимов