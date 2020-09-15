Литва и еще несколько стран призывают Беларусь обеспечить безопасность БелАЭС

Такой призыв выражен в совместном заявлении Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Италии и Греции в адрес генерального директора МАГАТЭ и стран Конвенции по ядерной безопасности, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
В этом заявлении Беларусь еще раз призывают к открытому сотрудничеству со странами Конвенции по ядерной безопасности, предоставлять всю важную информацию и ответы на возникающие вопросы, а также добровольно включиться к оценку достигнутого прогресса.
В заявлении страны также призвали Беларусь осуществить все рекомендации по безопасности, которые были изложены в отчете ЕС от 2018 года о стресс-тестах, проведенных в Беларуси.
Также в заявлении страны призвали Минск решить все вопросы ядерной безопасности и природоохраны, которые поднимали эксперты ЕС и всего мирового сообщества.
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