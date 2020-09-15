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Литва и еще пять стран ЕС требуют от строящей Белорусскую АЭС (БелАЭС) Беларуси незамедлительно начать решение всех вопросов ядерной безопасности.
Литва и еще несколько стран призывают Беларусь обеспечить безопасность БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

Такой призыв выражен в совместном заявлении Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Италии и Греции в адрес генерального директора МАГАТЭ и стран Конвенции по ядерной безопасности, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

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В этом заявлении Беларусь еще раз призывают к открытому сотрудничеству со странами Конвенции по ядерной безопасности, предоставлять всю важную информацию и ответы на возникающие вопросы, а также добровольно включиться к оценку достигнутого прогресса.

В заявлении страны также призвали Беларусь осуществить все рекомендации по безопасности, которые были изложены в отчете ЕС от 2018 года о стресс-тестах, проведенных в Беларуси.

Также в заявлении страны призвали Минск решить все вопросы ядерной безопасности и природоохраны, которые поднимали эксперты ЕС и всего мирового сообщества.

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