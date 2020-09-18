"Мы призываем власти Беларуси воздержаться от отключения и блокирования [интернета] или фильтрация ресурсов у соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, а также 19 и 21 статьи пакта Международных гражданских и политических прав. Мы призываем правительство Беларуси уважать гражданское пространство, а также и... права и основные свободы человека, демократию и единство законов", – сказано в сообщении, которое распространи департамент США.

Подписавшие документ страны, в их числе и страны Балтии, выражают "большую озабоченность" в связи с "недавно появившимися сообщениями о продолжающемся частичном или полном отключении интернета, целевом блокировании содержания... после фальсифицированных выборов 2020 года и осуждают это.

Отмечается, что закрытием и блокированием интернета ограничивается право на мирные собрания, свободу выбора и выражение мнения.

В документе сказано: "Необходимо провести независимое, прозрачное и незаинтересованное расследование в связи со всеми свидетельствами о нарушении прав человека, связанных с выборами, и привлечь виновных к ответственности".

Документ, кроме США подписан правительствами Литвы, Латвии, Эстонии, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Великобритании, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии.