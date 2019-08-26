"Ирландия, Болгария, Чехия, Эстония, Соединенное Королевство, США, Канада, Латвия, Польша, Литва, Норвегия, Румыния, Финляндия, Швеция и Украина не признают законность и результаты так называемых президентских выборов, организованных 25 августа в регионе Грузии Абхазия сухумскими властями", – говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении стран, которое распространило литовское министерство иностранных дел.

Страны также заявляют, что не признают результаты и законность парламентских выборов, состоявшихся 9 июня в грузинском регионе Цхинвали (Южная Осетия).

"Мы повторно выражаем твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах границ, признанных международной общественностью. Еще раз призываем Россию реализовать все свои обязательства в соответствии с мирным соглашением 12 августа 2008 года – вывести военные силы на позиции, которые они занимали до начала конфликта, отозвать признание независимости грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии, обеспечить доступ гуманитарной помощи в эти регионы", – говорится в сообщении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила и назвала незаконными президентские выборы, состоявшиеся в воскресенье в Абхазии.

Россия, победившая в августе 2008 года в кратком вооруженном конфликте с Грузией, унесшем жизни сотен людей, официально признала независимыми Южную Осетию и другой отделившийся от Грузии регион – Абхазию. Также она обеспечила контроль над этими территориями, поскольку там у Москвы находятся две военные базы.

Тбилиси и Запад признали этот шаг незаконной военной оккупацией.

Южная Осетия и Абхазия составляют около 20% территории Грузии.