"Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.
Президент отметил, что в воскресенье все украинские послы по его поручению находятся в Донецкой области, "чтобы собственными глазами увидеть, в чем сейчас нуждается Донбасс".
Порошенко добавил, что "украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами", в частности "мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса".
Позже, выступая в Авдеевке перед послами, он сообщил, что несколько раз обсуждал свою инициативу с лидерами ЕС.
"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Евросоюза программу установки отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция за Мариуполь, Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку", - отметил президент.
Он добавил, что "уже есть предварительная договоренность с Литвой".
"Если люди будут инвестировать в возобновление нормальной жизни на Донбассе, они будут понимать тот уровень проблем, который сегодня касается нас", - считает Порошенко.
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