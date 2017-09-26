В среду на встрече в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и Дании критиковали планы расширения газопровода Nord Stream, проложенного по дну Балтийского моря между Россией и Германией, а также обещали оказать влияние на Еврокомиссию для более строгого отношения к проекту.
Potential Nord Stream 2 route

Глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс и Копенгаген будут согласовывать позицию по проекту Nord Stream 2.

"Мы согласуем наши аргументы так, чтобы действительно оказать влияние, ведь позиция ясна, политическая установка высказана не раз", - заявил Л. Линкявичюс на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с датским министром Андерсом Самуэльсеном.

Литва и Дания считают, что проект газопровода, которым занимается российский концерн "Газпром" и еще несколько европейских компаний, повысит зависимость Европы от российского газа и нанесет удар по Украине как по стране газового транзита.

Инициаторы Nord Stream 2 стремятся к тому, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря и до попадания в Германию пересекал территориальные воды Дании.

Датское правительство утверждает, что получило такую просьбу и оценивает ее, однако одновременно готовит проекты законов, которые бы позволили блокировать газопровод по причинам политики внутренней и внешней безопасности.

Все же, А. Самуэльсен акцентировал, что Дания в одностороннем порядке не пойдет на бойкот всего проекта и попытается оказать влияние на Еврокомиссию.

"Мы не считаем справедливым, если такая маленькая страна, как Дания, будет решать такой большой вопрос, как этот. Поэтому мы попытаемся убедить Еврокомиссию, чтобы она поняла в этот вопрос", - сказал А. Самуэльсен.

Ответственный за климатическую политику и энергетику член ЕК Мигель Ариас Каньете недавно заявил, что Nord Stream 2 не соответствует целям энергетической политики ЕС.

Сейчас комиссия стремится получить мандат членов ЕС для переговоров с Россией по Nord Stream 2.

Сторонники этого проекта утверждают, что это позволит снизить цену на газ в Европе.

BNS
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