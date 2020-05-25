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Литва и Беларусь в понедельник подписали соглашение о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБИАЭ) Литвы сообщила, что подписала соглашение с Министерством экстремальных ситуаций Беларуси.

"Несмотря на это соглашение, все поднимаемые Литвой вопросы об обеспечении защиты окружающей среды и ядерной безопасности по-прежнему остаются. Литва добивается, чтобы Белорусская АЭС (БелАЭС) не была введена в эксплуатацию, пока не проведены в жизнь все международные требования к охране окружающей среды и ядерной безопасности", - сообщила ГИБАЭ.

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Инспекция подчеркивает, что после того, как на площадку БелАЭС доставлено ядерное топливо и продолжается подготовка к пуску первого реактора, уже возник потенциальный риск ядерной или радиологической аварии.

В соглашении ведомства договорились незамедлительно обмениваться информацией в случае ядерной аварии и регистрации опасного для здоровья людей ионизирующего излучения, а также информацией о безопасности объектов ядерной энергетики стран.

В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии, такие соглашения между соседними странами являются обычной международной практикой.

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