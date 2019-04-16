Это не означает, что Александр Лукашенко приедет, на этот счет министр ничего сказать не смог. Приглашения будет направлять президент Литвы.

"Осенью планируется организовать торжественную церемонию перезахоронения, - отметил министр, - будет предложен формат на самом высоком уровне - с участием первых лиц Беларуси, Польши, Украины. Это было одобрено во время заседания литовской правительственной комиссии. Также решено, что фамилии всех осужденных на смерть будут записаны на трех языках - литовском, польском и белорусском, чтобы подчеркнуть важность восстания для всех упомянутых стран".

Точная дата церемонии пока не объявлена, все будет зависеть от работ по восстановлению часовни на вильнюсском кладбище Расу. Ожидается, что они должны завершиться к сентябрю.