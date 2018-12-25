Литва готовится к переговорам в Евросоюзом по поводу финансирования так называемой Специальной схемы транзита, которую используют граждане России, путешествующие по территории Литвы между основной частью России и Калининградской областью.
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На 2014-2020 гг. из бюджета ЕС Литва получила за эту программу 157 млн евро, в новом бюджете на 2021-2027 гг. Еврокомиссия предлагает 139 млн евро, сообщили дипломатические источники.

По поводу нового бюджета уже начались предварительные консультации с учреждениями ЕС и другими странами. Они дожны завершиться в ближайшее время.

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По этой схеме проезжающим по территории Литвы гражданам России не требуются обычные визы, а достаточно документов упрощённого транзита. Их предоставляют литовские дипломаты.

По информации МИД Литвы, функции схемы осуществляют 116 сотрудников Министерства иностранных дел, работающих в посольстве Литвы в России, генеральном консульстве в Калининграде, Санкт-Петербурге и в самом министерстве.

В данное время начались консультации по поводу новой Финансовой перспективы ЕС на 2021-2027 гг.

Представители МИД Литвы конкретные числа не комментировали, но выразили принципиальную позицию, что схема должна быть польностью финансируемой из средств ЕС.

"Специальная транзитная схема на 100% финансируется из средств ЕС, поэтому должно быть обеспечено адекватное финансирование", – говорится в комментарии МИД Литвы.

По поводу этой схемы было договорено перед вступлением Литвы в ЕС.

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