"Мы прошли евроинтеграционный путь, знаем, на чём нужно сконцентрировать всё внимание, и готовы делиться опытом, чтобы реформы в Черногории были качественно проведены в жизнь и, главное, результативны", – приведены слова Г. Науседы в распространённом президентским ведомством сообщении.

Как отмечает президентское ведомство, глава Черногории прекрасно информирован о ситуации с безопасностью и угрозами для стран Балтии, он тоже относится к ним со всей серьёзностью, поднимает актуальные вопросы угроз на международных форумах.

"В сфере безопасности у нас есть понимающий Литву друг с Западных Балкан", – сказал Г. Науседа.

Как сообщает президентское ведомство, глава государства поблагодарил Черногорию за жёсткую позицию по санкциям для России и за активное участие в проектах безопасности и обороны.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня НАТО, обсуждались вызовы, связанные с гибридными угрозами в регионе, агрессия России на Востоке Украины, вопросы энергетической и ядерной безопасности.

Как сообщает правительство, премьер Саулюс Сквернялис призвал Черногорию наладить сотрудничество и рассмотреть возможность участия в работе Центра энергетической безопасности НАТО или участия в проектах сотрудничества с этим центром.

"Заметен потенциал экономического сотрудничества в сфере, который нужно укреплять. Большие неиспользованные возможности имеются в двусторонней торговле и туризме между нашими странами", – говорится в распространённом правительством пресс-релизе.

Литва также высказывается за начало переговоров о членстве в ЕС с Северной Македонией и Албанией в марте 2020 года.

Президент Черногории посетил Литву впервые.

В 2021 году будет отмечаться 15-летие установления дипломатических отношений между Литвой и Черногорией.