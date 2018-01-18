Литва голосовала против предложения ЕС досрочно начать сокращение выбросов

В среду представители членов ЕС голосовали по предлагаемому регламенту разделения усилий. Согласно ему, все страны-члены должны взять обязательство сократить, по сравнению с 2005 годом, на 30% количество выбросов газов, вызывающих парниковый эффект к 2030 году.

Согласно этому регламенту Литве бы пришлось сократить выбросы на 9%. Хотя в качестве периода сокращения упоминаются 2021-2030 годы, в дискуссиях в Европарламенте и Совете ЕС была достигнута договоренность о том, что сокращение должно начаться с мая 2019 года, а не с 2021 года. Это предложение в среду поддержали 24 члена ЕС, Литва и Мальта были «против», Латвия и Польша воздержались.

Заведующая отделом политики климатических изменений министерства окружающей среды Литвы Стасиле Знутене пояснила BNS , что если сокращение выбросов начнется раньше, то Литве может не хватить так называемых квот на выброс газов, вызывающих парниковый эффект, поскольку ежегодно они сокращаются.

По словам С. Знутене, по этой причине Литве придется закупать дополнительные квоты у других стран ЕС, хотя средства планируется выделить на меры по сокращению выбросов.

"Конечно, чем раньше начать, тем легче это сделать, но одновременно это амбициозно сделать. (...) Мы считаем, что не можем уместиться у планирующиеся квоты на выбросы и получится, что будем инвестировать годовые средства на закупку единиц квот, а не на инвестиции в средства сокращения выбросов" , - отметила С. Знутене.

По ее словам, по предварительным подсчетам, Литва до 2030 года может ощутить нехватку квот на выброс газов, вызывающих парниковый эффект в объеме приблизительно 9 млн. тонн, а их цена на рынке будет зависеть от того, как другим странам ЕС будет удаваться сокращать загрязнение воздуха после 2020 года.