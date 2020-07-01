По его словам, комиссия в данном случае сама не может принять решение, связанное с санкциями ЕС.

"ЛКРТВ готова принять решения о прекращении (вещания) каналов в соответствии с санкциями ЕС, если будет получено заключение компетентного в отношении реализации санкций МИД", - сказал М. Мартишюс BNS.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник постановил запретить ретрансляцию семи каналов RT, мотивируя тем, что они находятся под фактическим контролем и единоличным управлением Дмитрия Киселева. Латвийская служба призвала и других членов Сообщества сделать то же самое.

Группа телеканала "RT", который ранее был известен как "Russia Today" - это сеть телевизионных программ для международного сообщества, созданная в России в 2005 году, которая вещает на английском, испанском, арабском и других языках и распространяет контент, соответствующий официальной позиции Кремля.

Как сообщает НСЭСМИ, запрет распространяется на каналы "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary" и "RT TV".

Д. Киселев включен в список лиц, в отношении которых применяются санкции, из-за важной роли в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннекции Крыма и продолжающейся военной деятельности России на Востоке и Юго-Востоке Украины.