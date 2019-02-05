В ходе трехдневной встрече страны-члены Конвенции Эспоо в Женеве будут решать, утвердить ли решения Комитета по реализации конвенции в отношении Беларуси, строящей БелАЭС, и прочих государств, нарушивших требования, сообщило министерство окружающей среды.
Литва еще в 2011 году подала жалобу на то, что при проведении оценки влияния БелАЭС на окружающую среду, не получила ответов Беларуси на поставленные важные вопросы.
Комитет в 2017-2018 годах рассмотрел документы оценки влияния БелАЭС на окружающую среду, и решил, что Беларусь нарушила Конвенцию Эспоо, не обосновав окончательного решения выбрать Островец в качестве площадки для строительства станции.
Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.
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