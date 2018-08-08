Авторы заявления призвали Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии и "вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии". Текст подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина.

Министры иностранных дел членов "Группы друзей Грузии" выступают в связи с 10-летием войны между Россией и Грузией.

"Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию нас по-прежнему очень беспокоит продолжающаяся оккупация грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права", – говорится в заявлении "Группы друзей Грузии" на сайте Миссии США при ОБСЕ.

Почти 10 лет назад, 8 августа 2008 года российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. В ходе военных действий, которые продолжались несколько дней, российские войска выбили грузинских военных с территории республик и продвинулись вглубь Грузии, остановившись в 80 километрах от Тбилиси. Вскоре после войны РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.