Авторы заявления призвали Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии и "вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии". Текст подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина.
The Group of Friends of Georgia at OSCE 🇨🇦🇨🇿🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇷🇴🇸🇪🇺🇦🇬🇧🇺🇸issued a joint statement to mark ten years since the Russian military invasion of Georgia in August, 2008
Read the full Text: https://t.co/4bv2UC7XlP
#10YearsSince2008War pic.twitter.com/3l7QxkJ9o3— Geo-Mission-Vienna (@Vienna_Emb) August 7, 2018
Министры иностранных дел членов "Группы друзей Грузии" выступают в связи с 10-летием войны между Россией и Грузией.
"Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию нас по-прежнему очень беспокоит продолжающаяся оккупация грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права", – говорится в заявлении "Группы друзей Грузии" на сайте Миссии США при ОБСЕ.
Почти 10 лет назад, 8 августа 2008 года российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. В ходе военных действий, которые продолжались несколько дней, российские войска выбили грузинских военных с территории республик и продвинулись вглубь Грузии, остановившись в 80 километрах от Тбилиси. Вскоре после войны РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Президент послом Литвы в Индии назначила Юлюса Пранявичюса
Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду подписала...
Карбаускис: ИАПЛ-СХС может получить пост заместителя спикера сейма
Лидер Союза "аграриев" и "зелёных" Литвы (САЗЛ) Рамунас...
Движение либералов забрало иск против Департамента госбезопасности Литвы (1)
Либеральное движение забрало иск против литовского...
Мэр Акмене: поездку школьников в Россию следует приветствовать, а не осуждать (4)
Мэр Акменского района Литвы , социал-демократ Виталий...
Литва, а также США, Великобритания, Канада и другие страны опубликовали заявление о российском вторжении в Грузию (179)
Неофициальная "группа друзей Грузии" в ОБСЕ...
TOP новостей
Медведев или Путин - кто принял решение ввести войска в Грузию? (21)
Российско-грузинская война стала одним из главных...
Спустя 10 лет: что важно знать о пятидневной войне России и Грузии (29)
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в...
Литва, а также США, Великобритания, Канада и другие страны опубликовали заявление о российском вторжении в Грузию (179)
Неофициальная "группа друзей Грузии" в ОБСЕ...
В Эстонии испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты. Ракету разыскивают (25)
7 августа в 15.44 в тренировочной зоне военно-воздушных...
Президент Грузии возложил на РФ вину за конфликт 2008 года (89)
По случаю годовщины российско-грузинской войны Совет...