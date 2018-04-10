Госсредства получили семь партий.

Большую часть получила оппозиционная партия Союз отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы). Им досталось более 661 тыс. евро.

Более полумиллиона выделено правящему Литовскому союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриям", 549,8 тыс. евро) и оппозиционной Литовской Социал-демократической партии (505,3 тыс. евро).

Оппозиционное Либеральное движение, которое в прошлом полугодии в связи с нарушением законов потерял дотацию в 395 тыс. евро, сейчас будет выплачено 396,3 тыс. евро.

Партии труда будет переведено 233 тыс. евро, партии "Порядок и справедливость" – 223,8 тыс. евро, Избирательной акции поляков Литвы - Союзу христианских семей - 181,3 тыс. евро.

В целом партии получат из бюджета в этом году 5,5 млн евро госдотаций.

Бюджетные дотации в Литве получают партии, которые соответствуют требованиям закона и получили не менее 3% голосов на последних выборах в парламент, муниципальные советы и в Европарламент. За один полученный на выборах голос полагается 2,1 лита.

Дотации переводятся партиям дважды в год.