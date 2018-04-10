Госсредства получили семь партий.
Большую часть получила оппозиционная партия Союз отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы). Им досталось более 661 тыс. евро.
Более полумиллиона выделено правящему Литовскому союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриям", 549,8 тыс. евро) и оппозиционной Литовской Социал-демократической партии (505,3 тыс. евро).
Оппозиционное Либеральное движение, которое в прошлом полугодии в связи с нарушением законов потерял дотацию в 395 тыс. евро, сейчас будет выплачено 396,3 тыс. евро.
Партии труда будет переведено 233 тыс. евро, партии "Порядок и справедливость" – 223,8 тыс. евро, Избирательной акции поляков Литвы - Союзу христианских семей - 181,3 тыс. евро.
В целом партии получат из бюджета в этом году 5,5 млн евро госдотаций.
Бюджетные дотации в Литве получают партии, которые соответствуют требованиям закона и получили не менее 3% голосов на последних выборах в парламент, муниципальные советы и в Европарламент. За один полученный на выборах голос полагается 2,1 лита.
Дотации переводятся партиям дважды в год.
Министр: к концу года Литва накопит резерв в 300 млн евро (1)
Литовское государство, которое с начала этого года...
Литовским партиям выделено 2,75 млн евро (4)
Во вторник Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы...
Во время предвыборной кампании "крестьяне"заплатили Сквярнялису и команде 65 000 евро (1)
На минувших парламентских выборах Литовский союз...
Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (75)
Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...
TOP новостей
Какие продукты в Литве подешевели, а какие подорожали (1)
Из продуктов питания и неалкогольных напитков (цены...
Сквернялис признал: Литва все еще в "черном" списке Евросоюза (14)
Несмотря на положительные тенденции на рынке занятости...
Состояние некоторых вильнюсских мостов ужасает (2)
В апреле прошлого года специалисты Вильнюсской мэрии...
Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (75)
Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...