Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы распределила государственную дотацию партиям за первое полугодие - 2,751 млн евро.
Seimas hall
© DELFI / Domantas Pipas

Госсредства получили семь партий.

Большую часть получила оппозиционная партия Союз отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы). Им досталось более 661 тыс. евро.

Более полумиллиона выделено правящему Литовскому союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриям", 549,8 тыс. евро) и оппозиционной Литовской Социал-демократической партии (505,3 тыс. евро).

Оппозиционное Либеральное движение, которое в прошлом полугодии в связи с нарушением законов потерял дотацию в 395 тыс. евро, сейчас будет выплачено 396,3 тыс. евро.

Партии труда будет переведено 233 тыс. евро, партии "Порядок и справедливость" – 223,8 тыс. евро, Избирательной акции поляков Литвы - Союзу христианских семей - 181,3 тыс. евро.

В целом партии получат из бюджета в этом году 5,5 млн евро госдотаций.

Бюджетные дотации в Литве получают партии, которые соответствуют требованиям закона и получили не менее 3% голосов на последних выборах в парламент, муниципальные советы и в Европарламент. За один полученный на выборах голос полагается 2,1 лита.

Дотации переводятся партиям дважды в год.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Министр: к концу года Литва накопит резерв в 300 млн евро (1)

Литовское государство, которое с начала этого года...

Литовским партиям выделено 2,75 млн евро (4)

Во вторник Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы...

Во время предвыборной кампании "крестьяне"заплатили Сквярнялису и команде 65 000 евро (1)

На минувших парламентских выборах Литовский союз...

Премьер Литвы посетит Восточную Украину

В среду литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис...

Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (75)

Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...

TOP новостей

Статистика фиксирует снижение роста цен в Литве (16)

По данным Департамента статистики Литвы ,...

Какие продукты в Литве подешевели, а какие подорожали (1)

Из продуктов питания и неалкогольных напитков (цены...

Сквернялис признал: Литва все еще в "черном" списке Евросоюза (14)

Несмотря на положительные тенденции на рынке занятости...

Состояние некоторых вильнюсских мостов ужасает (2)

В апреле прошлого года специалисты Вильнюсской мэрии...

Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (75)

Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...