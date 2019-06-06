"Я положительно оцениваю эту идею. Это обновление сейма. Не секрет, мы видим, что немало коллег, которые держатся (за депутатский мандат – ред.) потому, что после такой карьеры трудно влиться в рынок труда", - сказал глава правительства в сейме журналистам.

По его словам, рента также сделала бы работу сейма прозрачнее.

"Во-вторых, может быть, это позволило бы в большей степени обеспечить независимость членов сейма и прозрачность, потому что не нужно было бы думать, что после (окончания) срока полномочий придется трудоустраиваться. Может быть, чтобы трудоустроиться, кому-то нужно помочь", - сказал Сквернялис.

Он отрицал, что вопрос об узаконивании рент на переговорах о правящей коалиции поднимают "социал-трудовики".

"(Этот вопрос – BNS) не имеет ничего общего с коалицией", – сказал премьер.

Портал delfi.lt сообщал, что рассматривается предложение назначить отработавшему один срок полномочий в сейме парламентарию рента в размере 30% зарплаты, а если парламентарий проработал два срока полномочий, то его рента должна составлять 40%, если три срока и больше, то 50%.

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис на этой неделе сказал, что он против ренты, и утверждал, что такой законопроект не должен попасть в зал заседаний парламента.

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что наложил бы вето на попытки узаконить ренту парламентариям.