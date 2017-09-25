Литовский премьер: министр экономики должен остаться

"Не вижу никаких объективных причин, почему министр должен уходить из правительства", - сказал премьер журналистам в правительстве.
Он подчеркнул, что у него есть пять дней на то, чтобы принять решение относительно отставки министра, и что он попытается уговорить М. Синкявичюса остаться.
"Понятно, что силой держать не стану, но, думаю, что, наверное, доверие и премьер-министра, и того сообщества, с которым он работает, для министра важны, и что он выполнит мои просьбу и желание поработать", - сказал премьер.
Если М. Синкявичюс все же твердо решил уйти в отставку, премьер сказал, что попросит его остаться на должности хотя бы до конца осенней сессии.
Министр экономики решил уйти в отставку после того, как совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) принял решение о выходе из правящей коалиции. Другие делегированные партией министра - юстиции и иностранных дел - сказали, что остаются на должностях.
В понедельник Литовский союз крестьян и зеленых и социал-демократы объявили о создании новой коалиции - парламентских фракций.
Министров в Литве назначает и снимает с должности президент по представлению премьера.
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