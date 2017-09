Литовский премьер: министр экономики должен остаться

"Не вижу никаких объективных причин, почему министр должен уходить из правительства", - сказал премьер журналистам в правительстве. Он подчеркнул, что у него есть пять дней на то, чтобы принять решение относительно отставки министра, и что он попытается уговорить М. Синкявичюса остаться. "Понятно, что силой держать не стану, но, думаю, что, наверное, доверие и премьер-министра, и того сообщества, с которым он работает, для министра важны, и что он выполнит мои просьбу и желание поработать", - сказал премьер. Если М. Синкявичюс все же твердо решил уйти в отставку, премьер сказал, что попросит его остаться на должности хотя бы до конца осенней сессии. Министр экономики решил уйти в отставку после того, как совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) принял решение о выходе из правящей коалиции. Другие делегированные партией министра - юстиции и иностранных дел - сказали, что остаются на должностях. В понедельник Литовский союз крестьян и зеленых и социал-демократы объявили о создании новой коалиции - парламентских фракций. Министров в Литве назначает и снимает с должности президент по представлению премьера.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.