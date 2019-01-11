Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужно открыть альтернативные поставки нефти через порты на Балтике. Насколько реальна эта инициатива? REFORM.BY поговорил с литовским политологом, директором вильнюсского офиса Freedom House и преподавателем Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Витисом Юрконисом.
Vytis Jurkonis
© DELFI / Kiril Čachovskij

— Насколько серьезно можно воспринимать слова Лукашенко об энергетическом «союзе» со странами Балтии?

— Начало вопроса частично подразумевает и ответ. Несмотря на то, что некоторые эксперты в Беларуси слонны делать выводы, опираясь на риторику Лукашенко, я бы к этому относился очень осторожно. В прошлом президент Беларуси много чего и противоположного говорил, поэтому это заявление стоит рассматривать в том же контексте. Хотя, если действительно разрабатывались такие планы, то это могло бы стать для Беларуси окном возможностей для движения в направлении снижения зависимости от Российской Федерации.

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— Если гипотетически рассмотреть такую возможность, готова ли Литва на такое партнерство? И на каких условиях?

— Гипотетически можно рассматривать что угодно. В реальности мы видим очень много препятствий для такого сценария. Но было время, когда Литва продавала электроэнергию Игналинской станции Беларуси по цене ниже, чем мы, литовцы ее покупали. Вопрос в том, готова ли сама Беларусь сотрудничать на коммерческих условиях, а также в том, откуда бы были эти поставки энергоносителей – из Ирана, из Норвегии? Если это будут страны из несанцкионного списка, то, в принципе, все возможно.

— Сможет ли Лукашенко играть на противоречиях между Литвой и Латвией?

— Попытки играть на противоречиях и использовать метод «разделяй и властвуй» налицо. Недавно ведь прошли выборы в Латвии и приближаются выборы в Литве. А попытки говорить о выборе между Вентспилсом и Клайпедой были и раньше. Но с перспективы стран Балтии ничего не меняется. Единство стран Балтии, да и в целом ЕС – принципиальный вопрос. Не только по Беларуси, но и по ней тоже.

— В целом, что должно произойти, чтобы Беларусь повернулась к Европе? Стратегически, а не ситуативно.

— Это вопрос не к Вильнюсу и не к Брюсселю, а к Минску. Вопрос в том, какого характера интерес он испытывает к Европе. Если вопрос только в деньгах, то не совсем нам по пути: имея в виду влияние России практически во всех сферах. Перекупить Беларусь, извиняюсь за это выражение, Европа не сможет. В отличие от Кремля, европейские страны должны отчитываться перед своими гражданами за каждый цент. Москва же имеет роскошь вести «диалог с Минском» немножко на других условиях. Это раз.

Второе, если рассматривать более долгосрочную перспективу, скажем честно – это вопрос реальных реформ и постепенное движение к правовому государству, демократии и правам человека. Это фундамент Европы и основа права выбора, конкуренции и функционирующего рынка. Понимаю, что в Беларуси немало людей, для которых слова «свобода» или «права человека» звучат токсично, но никто этого и не навязывает. Хотите жить в России – ваше дело, но давайте тогда без лицемерия.

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