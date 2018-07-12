Литву в Беларуси называют главным противником дальнейшей "разморозки" в отношениях Минска и Брюсселя: дескать, соглашение о приоритетах партнерства давно было бы подписано, да неприятие Вильнюсом Белорусской АЭС тормозит процесс.

В беседе с корреспондентом RFI литовский политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис замечает, что у ЕС к Беларуси есть и другие претензии, помимо безопасности атомной станции в 40 километрах от литовской столицы.

Витис Юрконис: "Честно говоря, я вижу, что белорусские власти стараются создать такую картинку, что якобы весь прогресс в отношениях с ЕС — это история не про них, а история про кого-то другого, и якобы кто-то как-то мешает и так далее.

Есть четкие правила Евросоюза для всех стран Восточного партнерства — что должно быть сделано, и Беларусь это хорошо знает. И уж кто-кто, а Литва, я думаю, наиболее заинтересована в том, чтобы Беларусь приближалась по максимуму (к ЕС). Но качественно, то есть с нужным содержанием, чтобы это не была очередная имитация и только риторические заявления, но чтобы это соседство с Евросоюзом было эффективное, глубокое, и Литва, я на 100 процентов уверен, только за это".

2 июля Группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет из 74 страниц о результатах партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС. Среди мер по повышению безопасности АЭС предлагается еще раз проанализировать сейсмическую надежность всех систем и компонентов станции, мобильного оборудования и зданий. По мнению экспертов, такой анализ может выявить необходимость модернизации систем и компонентов, нужных для преодоления аварий, вызванных землетрясениями, превышающими расчетную мощность. Также рекомендуется обратить внимание на модернизацию системы пожаротушения, которая в настоящее время не является сейсмостойкой.

В Литве считают, что стресс-тесты доказали небезопасность АЭС. В заявлении министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса говорится, что "критические рекомендации, представленные в отчете о партнерской проверке результатов стресс-тестов ЕС, должны быть реализованы до запуска Островецкой АЭС".

По словам литовского министра, "реализация рекомендаций до запуска Островецкой АЭС, а также шаги Беларуси в области прав человека, демократии и верховенства права повлияют на дальнейшее развитие отношений между ЕС и Беларусью".

Витис Юрконис: "В безопасности этого проекта заинтересованы абсолютно все соседи, но, первым делом, должны быть заинтересованы белорусские граждане. И следующий шаг — насколько эти рекомендации будут учтены белорусскими властями. Мы знаем из практики, из прошлого, что иногда разного рода рекомендации применялись селективно".

Витис Юрконис подчеркивает, что АЭС у границы Литвы беспокоит не только политиков, это проблема для всех литовцев.

Витис Юрконис: "Литва и Беларусь чувствовали (и до сих пор чувствуют) последствия чернобыльской катастрофы. Как показал консультативный референдум в Литве по Висагинасскому проекту (Референдум по использованию атомной энергии в Литве проходил 14 октября 2012 года, предложение о строительстве новой АЭС было отвергнуто 65% голосов — RFI), люди не желают иметь близко любой атомный проект. Насколько белорусские власти строят по всем международным стандартам и насколько они это делают прозрачно?

Так что проблема не надуманная, для большинства граждан это первым делом вопрос безопасности проекта. Самый безопасный вариант — это чтобы такого проекта не было. Но у политиков есть еще и второе измерение — это энергетическая политика, это тоже очень важный вопрос. Для большинства политиков очевидно, что этот проект строится на деньги России, на деньги „Росатома“, и что это является угрозой энергетического плана. Опять же, мы говорим не только про Литву или страны Балтии, но про всю энергетическую политику Евросоюза. Я, как житель Вильнюса… Понятно, если контуры Островца видны издалека, и не дай бог что-нибудь случится, мало не покажется никому из здесь живущих".

Политолог сомневается, что взаимоотношения Минска и Вильнюса могут измениться после президентских выборов в Литве в 2019 году — только лишь из-за появления нового лидера.

Витис Юрконис: "Насчет того, что-то будет меняться после президентских выборов, сложно сказать, потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом Литвы, в отличие от некоторых стран. Но в целом разные ведомства, и МИД, и тот же самый парламент, и правительство, и другие ведомства — там же остаются те же самые люди, деятели внешней политики. Не думаю, что будет какой-то резкий поворот по поводу внешней политики. У нас в отличие от Беларуси есть разделение властей.

Преувеличивать роль Дали Грибаускайте не надо. Она, конечно, очень важный игрок во внешней политике, но те, кто говорит, что якобы поменяется президент Литвы — поменяется все в отношениях между Беларусью и Литвой, Россией и Литвой, они или имеют короткую память, или просто манипулируют. В 2009–2010 году Грибаускайте была одним из флагманов того, чтобы Беларусь приближать к Европе (в 2009 году Александр Лукашенко посетил Литву с официальным визитом — RFI), дать шанс Минску в плане Евросоюза — и Грибаускайте этот урок уже выучила в 2009–2010 году, шанс Минску и господину Лукашенко был, но они этим шансом не воспользовались. Мало того, обманули энтузиастов сближения Беларуси и Евросоюза.

И не надо заблуждаться, что в повестке отношений Беларуси и Литвы стоит вопрос только атомной станции. Есть же и экономические вопросы, сотрудничества с бизнесом, есть логистика, транспорт, гражданское общество, есть историческая память — общее государство Великое Княжество Литовское и так далее. Сузить все это только до атомной станции — это очень сознательно делается некоторыми людьми, экспертами, политиками в Беларуси, лишь бы как-то уменьшить голос Литвы в этом процессе. Но честно говоря, если посмотреть по всем параметрам, Литва как раз заинтересована в том, чтобы был качественный диалог между Брюсселем и Минском".

При холодных политических отношениях между государствами белорусы стали первыми среди иностранных туристов в Литве. По данным Литовского департамента статистики, в 2017 году в страну приехал почти миллион туристов из Беларуси — почти на 17% больше, чем в 2016-м.